Бывшие полицейские, которые в июне 2019 года задержали спецкорреспондента Meduza Ивана Голунова, желали продвинуться по службе и получить поощрения. Об этом гособвинитель Татьяна Паршинцева заявила в Мосгорсуде, который в четверг, 24 декабря, начал рассматривать их уголовное дело, передает корреспондент РБК.

На скамье подсудимых - бывший начальник отдела наркоконтроля УВД по ЗАО Игорь Ляховец, оперуполномоченные Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Максим Уметбаев, младший оперуполномоченный Роман Феофанов. Все они, кроме признавшего вину Коновалова, под стражей. Им вменяются превышение должностных полномочий (ст. 286 УК), фальсификация доказательств (ст. 303 УК) и незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК).

Полицейские начали планировать задержание Голунова не позднее 19 марта 2019 года, говорится в обвинительном заключении, которое зачитала Паршинцева. Вскоре обвиняемые под руководством Ляховца создали преступную группу и фальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности в отношении Голунова для "создания оснований для продвижения по службе, получения наград и материальных поощрений, с целью искусственного повышения показателей выявленных и раскрытых преступлений", заявила гособвинитель.

Так, Ляховец в марте обратился к старшему оперативнику московского СИЗО N 3 Владимиру Матвееву и сообщил ему ложную информацию: якобы, по оперативным данным, некое "лицо по имени Иван" с номером телефона Голунова распространяет синтетические наркотики в ночных клубах Mix и "Магадан" на Кутузовском проспекте столицы. Матвеев был не менее коллег заинтересован в росте служебных показателей; по просьбе Ляховца он формализовал эту информацию, изложив ее от имени заключенного (гособвинитель не уточнила его имени) в справке-меморандуме и направив ее полицейским в виде сообщения о преступлении. Ляховец 22 марта положил ее в основу фальшивого дела оперативной проверки в отношении "лица по имени Иван".

Затем полицейские установили место жительства Голунова, использовав данные сервисов "Яндекса". 29 апреля Ляховец по почте направил в ООО "Яндекс Такси" оперативный запрос с требованием предоставить информацию о перемещениях абонента номера Голунова. "На основании предоставленных "Яндекс Такси" сведений, а также в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий "Наблюдение" и "Опрос" Ляховец установил адрес фактического проживания Голунова", - зачитала прокурор.

С 3 по 6 июня полицейские Сергалиев, Феофанов и Коновалов наблюдали за Голуновым и в итоге задержали его. Журналисту подбросили в рюкзак пять свертков "вещества, производного от N-метилэфедрона" весом чуть более семи граммов. Голунову после задержания (в здании УВД по ЗАО и затем в кабинете медосвидетельствования в Московском научно-практическом центре наркологии) нанесли несколько ударов, применили в отношении него удушающие приемы, а также, держа за ноги, протащили по лестничному маршу. В этот момент Голунов, "не имея возможности защищаться ввиду надетых на его руки наручников, ударялся о ступени лестницы левой боковой поверхностью спины, левой половиной передней поверхности груди, левой половиной задней поверхности головы и бедром". Результатом стали сильные кровоподтеки, гематомы и ссадины.

Затем оперативники с понятыми пришли домой к Голунову для "обследования помещения" и подбросили ему на шкаф несколько пакетиков различных наркотиков, в том числе 5,4 грамма кокаина, 0,37 грамма "производного N-метилэфедрона", а также электронные весы со следами наркотиков. Полицейские проявили "личную недисциплинированность и непрофессионализм", а их действия впоследствии "подорвали авторитет государственной власти и создали негативное общественное мнение о сотрудниках полиции", отметила Паршинцева.

Все обвиняемые, кроме Дениса Коновалова, отказались признавать вину. "К абсолютно законным действиям полицейских добавлена приставочка "не", и они, по мнению обвинения, стали неправомерными. Единственное, что может быть незаконным, - нанесение Голунову пощечины. Я при этом не присутствовал, но допускаю, что это было связано с его вызывающим поведением. Все обвинение выглядит глупо, это просто какой-то полет фантазии", - заявил Ляховец.

Максим Уметбаев признал вину только в том, что ударил журналиста ладонью по лицу. Между тем из материалов обвинения следует , что оперативник Уметбаев не менее одного раза ударил закованного в наручники Голунова в лицо кулаком, отмечает Русская служба BBC. По версии следствия, били Голунова и Сергалиев, и Феофанов, которые сопровождали задержанного на медосвидетельствование.

Денис Коновалов ранее признался, что положил запрещенные вещества в рюкзак журналиста и на шкаф в его квартире. На стадии расследования Коновалов рассказал, что подбросить наркотики Голунову ему в начале июня 2019 года велел его начальник - Игорь Ляховец.

Как следует из показаний Коновалова, которые пересказывал телеграм-канал Baza, наркотики он "тайно взял из другого дела". Из какого именно - загадка. В оглашенных на заседании суда материалах говорится, что они были незаконно приобретены полицейским "в точно не установленное время в неустановленном месте".

Журналист Иван Голунов 12 января будет допрошен по уголовному делу, сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где проходят слушания. "Суд откладывает судебное заседание до 11:00 12 января. В ходе заседания планируется допросить потерпевшего Ивана Голунова", - сказал председательствующий судья Сергей Груздев.

О возможных заказчиках задержания Голунова в обвинении нет ни слова

Журналиста информагентства Meduza Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Запрещенные вещества якобы были найдены при личном досмотре Голунова, а также при обыске в его квартире. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили, а опубликованные МВД фотографии из квартиры Голунова оказались подложными - изображенная на них нарколаборатория располагалась совсем в другом месте.

Спецкор выражал уверенность, что уголовное дело против него сфабриковали из-за расследования о связях высокопоставленных сотрудников ФСБ с ритуальным бизнесом, которое Голунов готовил перед задержанием. На фоне широкой общественной поддержки и бурных уличных акций протеста дело против журналиста 11 июня было прекращено.

По одной из версий, арест Голунова стал результатом междоусобных войн российских силовых кланов, а последовавшая реакция общества помогла одному из них одержать победу. В один из этих кланов входят начальник УФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев, которых называли в числе возможных заказчиков сфабрикованного дела против журналиста.

Другой силовой клан представляет бывший замначальника УСБ ФСБ генерал Олег Феоктистов, участвовавший в задержании экс-министра экономразвития РФ Алексея Улюкаева. Главной целью этой игры было снятие с дистанции одного из претендентов на пост первого заместителя директора ФСБ, а средством ее достижения - манипуляция отдельными сотрудниками полиции и информационным потоком, ориентированным на президента Владимира Путина.

В связи с "делом Голунова" своих должностей лишились два генерал-майора полиции: начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин. А помощник главы УФСБ по Москве Марат Медоев, с которым связывали попытку преследования Голунова, был переведен на другую работу.

Также после внутренней проверки были уволены четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста. Однако к уголовной ответственности их привлекли только через полгода, когда соответствующий сигнал поступил прямо из Кремля.

К декабрю, то есть спустя пять месяцев после прекращения преследования журналиста, в деле так и не появились ни подозреваемые, ни обвиняемые. После того, как защита журналиста пожаловалась на бездействие следствия и попросила передать дело ФСБ, выяснилось, что материалы дела полностью засекречены. Сам Голунов рассказал, что по делу о распространении наркотиков нет никакого движения, а активное участие в нем самого журналиста "следствию абсолютно не нужно". По его словам, в СК РФ не увидели оснований даже для регистрации заявления о преступлении.

Голунов также говорил, что за ним и его близкими ведется слежка.

Дело сдвинулось с мертвой точки только после демонстративной "отмашки" с самого верха, представленной общественности в виде выступления Путина на ежегодном политическом шоу общения с прессой. На нем глава государства объявил о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, подбросивших журналисту наркотики. Но официальное уведомление об этом Голунов получил только в середине января.

Впрочем, к ответственности привлекли не всех силовиков, оказывавших давление на журналиста. В задержании Голунова, помимо обвиняемых, принимал участие оперативник Дмитрий Кожанов, а дело против журналиста возбудил следователь Игорь Лопатин. Курировали операцию глава отдела по наркоконтролю УВД по ЗАО Андрей Щиров и начальник следственной части УВД Евгений Машин.