Исправительная колония № 6 ГУФСИН России по Иркутской области

ГУФСИН России по Иркутской области / ВКонтакте Начальник ГУФСИН России по Иркутской области Леонид Сагалаков

ГУФСИН России по Иркутской области

Заключенного иркутской исправительной колонии N 6 Кежика Ондара подвергли пыткам, сообщает Gulagu.net со ссылкой на его сестру. Предположительно, сотрудники ФСИН засунули включенный кипятильник в задний проход мужчины, из-за чего тот стал инвалидом. Правозащитники потребовали от Следственного комитета провести проверку.

29-летний уроженец Тувы Кежик Ондар является сиротой. Он был осужден за кражу лошади (ст. 158 УК РФ).

В конце осени 2020 года Кежика Ондара этапировали из колонии в ФКУ СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Иркутской области, поместили в "пресс-хату", где к нему были применены жесточайшие пытки, насильственные действия сексуального характера в извращенной форме.

"Кежика избивали, пытали, издевались, сутками держали его привязанным, нанесли увечье (то ли отрезали) половому члену, засунули кипятильник в задний проход, и он в нем взорвался", - рассказала его сестра Азияна Ондар. Она добавила, что "в фашистских лагерях так не истязали заключенных".

По словам женщины, из-за полученных травм Кежик стал инвалидом. Ему уже провели две операции на кишечнике. Сестра осужденного отмечает, что пострадавшему угрожает начальник ИК-6 Алексей Агапов "с целью отказа от показаний следователям и прокурорам".

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин направил заявление в областной СК, прокуратуру и руководству ФСИН России с требованием провести проверку в отношении надзирателей, предоставить Кежику Ондару государственную защиту.

В документе заявитель отдельно просит "оградить" проверку от начальника управления ФСИН по Иркутской области Леонида Сагалакова, который, по словам Осечкина, "известен садистскими наклонностями". Местный правозащитник Павел Глущенко сообщил, что "дело возбуждено, Кежик пока в безопасности".

По сведениям Осечкина, уполномоченная по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова могла знать о применении пыток к Ондару. Она 17 декабря провела личный прием 14 осужденных в ИК-6: заключенные пожаловались на условия содержания в отряде для инвалидов, медицинское обслуживание и "нарушение норм этики".

ИК-6 - это колония строгого режима, находящаяся на территории Иркутска.

Тувинская журналистка Оюмаа Донгак отметила, что к уроженцам республики также применяются пытки в иркутских колониях. По ее информации, в апреле "бесследно исчез" 40-летний заключенный Монгуш Салчак-оол, отбывавший наказание в ИК-15.

Ранее заключенные иркутской ИК-15, в которой в апреле 2020 года произошел бунт, заявили, что глава областного УФСИН Леонид Сагалаков "не захотел решить конфликтную ситуацию мирно" и вызвал спецназ. Он якобы выстроил на плацу недовольных заключенных и грубо, с использованием нецензурной лексики, общался с людьми, обещая "опустить" их.

Кроме того, недавно стало известно о применении пыток в СИЗО Иркутска. 27-летний местный житель Владислав Марусов рассказывал, что его раздевали и избивали, заставляя признать вину в неумышленном убийстве, пишет "Тайга.инфо".