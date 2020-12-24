Калининградский областной суд признал виновными в госизмене (ст. 275 УК РФ) супругов Константина Антонца и Антонину Зимину и приговорил их к 12,5 и 13 годам колонии общего режима соответственно, пишет "Коммерсант".

Им вменяется передача латвийской разведке через домашний компьютер документов с грифом "секретно", касающихся особой экономической зоны (ОЭЗ) Калининграда. Супруги свою вину не признали и намерены оспорить приговор, еще не вступивший в силу.

Антонина Зимина - независимый эксперт и член созданного в 2010 году распоряжением президента РФ Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Среди ее профессиональных интересов - внешняя политика прибалтийских стран по отношению к России, а также идентичность политической элиты Латвии. Зимина была до 22 апреля 2016 года директором АНО "Балтийский центр диалога культур". Основным видом деятельности НКО указана организация конференций и выставок. В дальнейшем центром руководил муж Зиминой Константин Антонец.

Константин Антонец в 2015-2016 годах работал юристом в правительстве Калининградской области, а в последнее перед арестом время - в юридической фирме в Москве. Он по роду своей деятельности не имел доступа к гостайне.

При этом, по данным следствия, спецслужбе якобы передавались полученные Антонцом постановления регионального правительства, в которых оговаривались нюансы выделения бюджетных денег для поддержки резидентов ОЭЗ и другие подробности. Следствие настаивает, что часть сведений была секретной и Антонец как юрист не мог этого не знать.

Супругов также обвиняют в передаче латвийской разведке фотографии оперативника калининградского управления ФСБ капитана Максима Денисенко с указанием его звания и должности. Денисенко был другом и однокашником Зиминой по университету и присутствовал на ее свадьбе. Защитники указали, что во время торжества оперативник был нетрезв и сам охотно рассказывал другим гостям о своей службе.