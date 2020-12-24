Патриарх Кирилл Русской православной церкви (РПЦ), обращаясь к духовенству Московской епархии, призвал закупать свечи только церковной фабрики "Софрино". "Я призываю вас, братья, отказаться от приобретения "левых" свечей", - сказал патриарх Кирилл. Его слова приводит РИА "Новости".

Он напомнил, что Софрино - один из важнейших источников пополнения бюджета РПЦ, и "отказ от поддержки Софрино - это отказ от поддержки многих важных программ, которые централизовано осуществляет сегодня Московская патриархия".

"Правда, не вся номенклатура свечей, которая продается в приходах, покрывается производством "Софрино" - в таком случае, конечно, если какие-то особые свечи вы хотите реализовывать через приходы - это возможно, если "Софрино" не производит таких свечей. Но если оно производит, ваш долг - приобретать свечи "Софрино", - подчеркнул патриарх Кирилл.

По словам патриарха, он выяснил, почему храмы отказываются от приобретения этой продукции и пообещал, что брака в ней будет меньше. "Сейчас ведется большая работа по повышению качества продукции "Софрино" вообще, и свечей в частности", - заверил патриарх.

Он также призвал направлять все нарекания генеральному директору фабрики митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию. "И я был бы готов сам участвовать в рассмотрении таких проблем, потому что считаю, что поддержка "Софрино" - это большое общее дело", - заключил патриарх Кирилл.

"Софрино" является основным производителем предметов церковного обихода. Церковное предприятие, находящееся в Подмосковье, изготавливает продукцию художественного и ювелирного искусства, иконы, облачения, богослужебную утварь, в том числе свечи. Храмы закупают свечи централизовано и продают в розницу прихожанам с наценкой. Свечи, как говорят священники, одна из статей дохода храмов. При этом самые дешевые, простые свечи, как правило, доступны в храмах всем: их можно взять за любое пожертвование или бесплатно.

На сайте фабрики представлен богатый ассортимент свечей, в том числе изготовленных в виде матрешек, снеговиков, снегурочек и Деда Мороза.

Как отмечает "МБХ медиа", в прошлом году предприятие показало рекордный за пять лет убыток - 99 миллионов рублей. Отчетность за этот год пока не публиковалась.

Борьбе с "адскими" бракоделами на производстве помогает молитва

В сентябре 2020 года митрополит Меркурий сообщил "Российской газете", что церковные власти собираются сертифицировать свою продукцию. "Задача, чтобы сертификаты были и у нас, поставлена. Но главное - бережно относиться к покупателю, не прикрывая красивыми сертификатами некачественные изделия, как это часто бывает. Сертификат должен и будет соответствовать качеству изделий. А также информировать, из чего оно изготовлено, что взято за образец, кто его сделал и так далее", - пояснил церковнослужитель.

По его словам, "сейчас переоснащается цех по изготовлению свечей, разработаны специальная рецептура и технические условия, что позволит провести их сертификацию".

Митрополит посетовал, что иногда церковная продукция имеет "адское" качество. "Приходишь в церковную лавку, а там тебе, например, предлагают ладан "царский", "архиерейский", "черный виноград". Купишь его, а он адской бездной пахнет. Кому претензии предъявлять?" - признал архиерей.

По его словам, иногда корни низкого качества продукции предприятий РПЦ следует искать за границей. "Исторически так сложилось, что одно время в Россию стали ввозить ладан из Греции, с Афона, так как старинный рецепт качественного русского был упущен (к счастью, не за горами его восстановление). Сначала греческий ладан был неплохой. Но, увидев, что русские покупают все без разбора, греки начали производить для нас, простите, халтуру", - сказал митрополит Меркурий.

Он подчеркнул, что недавно на свечном заводе "Софрино" были созданы отделы качества и главного технолога. Если потребитель обнаружил брак, он может напрямую обратиться туда. Жалобы также принимают в храмах, причем, если речь идет о продукции "Софрино", даже чек предъявлять не обязательно.

"Вообще пожаловаться можно было и раньше, но сейчас это сделать проще, стало больше открытости. Маркетологам поставлена задача - быстро и квалифицированно отрабатывать все жалобы. По результатам их рассмотрения делаем выводы, как исправить ошибки, чья это вина - сотрудника или изъян в технологическом процессе. Клиентоориентированность - новое слово в современной жизни и очень важная часть нашей работы. Изучаем желания потребителей - священнослужителей, что они хотят. Более тщательно подбираем тканевый ассортимент для пошива облачений: кому-то нужно попроще и дешевле, другим качественнее и дороже. Стали учитывать и климатические особенности регионов", - сказал митрополит.

По его словам, на предприятии работают только православные: "делать что-то для церкви, не понимая, что делаешь, сложно". "Рабочий день начинается с молитвы. В заводском храме совершается молебен, который транслируется по производственному радио. Люди работают и молятся одновременно. В большие православные праздники сотрудники цехов участвуют в литургии по графику. Если говорить о текучке кадров, она есть, ведь работа на предприятии - творческая, в нее надо вкладывать душу, на что готов не каждый", - добавил митрополит Меркурий.

По его словам, "разрабатываются пятилетние планы развития для каждого цеха, где учитывается и обучение кадров". "С этого года все руководители цехов "обязаны повышать квалификацию по своему профилю и богословский уровень".

"На заводе проводятся лекции по основам православной и христианской культуры. Занятия, в том числе, будут вести профессора Московской Духовной академии. Да, академики будут читать лекции фрезеровщикам. И это не блажь, а художественная необходимость. По итогам занятий сотрудники будут аттестованы. Уверен, что человек, не знающий Священного Писания хотя бы на уровне воскресной школы, не может делать качественную церковную продукцию", - подчеркнул митрополит Меркурий.

Вопреки заявлению патриарха Кирилла, призвавшего покупать свечи только у завода в "Софрино", митрополит Меркурий утверждал, что руководство предприятия "заинтересовано в демонополизации". "Недавно открыли свой торговый дом, с помощью которого дали людям, занимающимся изготовлением качественных церковных изделий, возможность реализовывать через нас свою продукцию. Для них значительно расширился рынок сбыта, а наши покупатели получили возможность выбора из более широкого ассортимента товаров", - сказал он.

По поводу высоких цен на продукцию "Софрино" церковнослужитель сказал, что все дело в поставщиках. "Ведь сырье не в ломбарде или на черном рынке закупаем, а легально у государства по рыночной цене. И гарантируем, таким образом, его высокое качество. Это относится и к дереву, и к тканям, и к воску. К тому же из-за эпидемии коронавируса многое подорожало, те же драгметаллы увеличились в цене в два-три раза", - пояснил митрополит.

РПЦ проведет реформу в рамках "разумной русификации"

Патриарх Кирилл также заявил о необходимости "разумной русификации" текстов некоторых церковных таинств и обрядов. "Ни в коем случае нельзя заменять все это современным русским языком, потому что пока мы еще не привыкли слышать нашу разговорную речь в контексте богослужения, да может, к этому и не надо привыкать. Но заменять непонятные слова, делать текст более понятным для невоцерковленной, присутствующей во время таинств группы людей, - но это же ведь наш какой-то пастырский долг", - сказал он на ежегодном епархиальном собрании Москвы.

Он пояснил, что нужно "делать все для того, чтобы современные люди, практически не воцерковленные, уходили после таинства крещения, действительно приобщившись к некой тайне, которую они, может быть, до конца для себя не раскрыли, да и которую раскрыть невозможно, но чтобы эта тайна не убила в них желание понять до конца, а что же такое Церковь, что такое Евангелие".

При этом в среде людей, уже давно посещающих храм, которые все хорошо понимают и знают, ничего делать не нужно, уточнил патриарх. Он подчеркнул, что "все требует меры, определенной культуры знания языка" и "злоупотреблять спонтанной русификацией не следует".

"Если каждый по своему усмотрению начнет как-то использовать, в том числе, и русские слова в богослужебных текстах, то это не всегда может привести к той цели, которую человек перед собой ставит", - сказал предстоятель РПЦ.

В связи с этим он предложил определить группу специалистов, которые бы занялись этой темой. "Лучше предложить какие-то апробированные тексты, чем вообще не реагировать на ту тему, которая существует, и на ту практику спонтанной русификации, которая существует реально в нашей церковной жизни", - добавил патриарх.

В постановлении епархиального собрания Москвы, в частности, отмечается, что нужно "выработать взвешенный, церковно и научно обоснованный подход к работе по замене некоторых непонятных сегодня слов и выражений на более понятные, но не обедняющие и не искажающие смысл, не нарушающие стиль и поэтику церковнославянского языка".

Ранее комиссия совещательного органа - Межсоборного присутствия РПЦ по богослужению и церковному искусству - уже начала работу по созданию корпуса текстов, предназначенных для улучшения понимания богослужения мирянами.