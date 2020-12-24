Телеканал "Настоящее время" извинился перед депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным после публикации аудиозаписи, на которой он якобы грубо отказывается дать журналистке комментарий. "Как оказалось, голос на записи не принадлежал депутату. Редакция "Настоящего времени" приносит извинения Дмитрию Вяткину и читателям за допущенную ошибку", - говорится на сайте телеканала. 23 декабря Госдума приняла законопроект об уголовном наказании вплоть до лишения свободы за клевету в интернете или через СМИ. Его внес представитель "Единой России" Дмитрий Вяткин, также выступивший инициатором нескольких других запретительных законопроектов, в частности о приравнивании пикетных очередей к митингам, запрете на иностранное финансирование митингов и их проведение около зданий экстренных служб.

В материале "Настоящего времени" утверждалось, что в ответ на просьбу журналистки Ангелины Казаковой о комментарии по поводу законопроекта о клевете в интернете Вяткин послал ее "в жопу". К публикации прилагалась аудиозапись.

Парламентарий в своем Facebook заявил, что никогда так грубо "не разговаривал и не разговаривает" с журналистами.

"Сегодня по ряду интернет-ресурсов стали распространять аудиозапись, где якобы я грубо поговорил с журналисткой. Я внимательно послушал этот диалог, выложенный в интернете. На записи - явно не мой голос, кто там общается с журналисткой - понятия не имею", - заявил он. Вскоре после этого телеканал убрал пассаж о грубости Вяткина и аудиозапись. Казакова пояснила "Открытым медиа", что в номере телефона была ошибка.

Между тем некоторые депутаты раскритиковали инициативу Вяткина об уголовном наказании за клевету. Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный назвал закон "идиотским", отметив, что он позволит привлекать к ответственности "определенный круг лиц, в основном критиков власти".

"Все мы спрашивали: "В чем проблема, почему?" Но он [Вяткин] упорно молчал. Молча это мотивирует тем, что якобы забота о гражданах, которые не могут отстоять свою честь и достоинство. Никаких абсолютно причин для того, чтобы ужесточать, нет", - прокомментировал депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов, уточнив, что в уголовном кодексе уже есть определение клеветы как распространения порочащих лицо сведений.

"Когда говорят, например, "жулики" и "воры", то они очень сильно возмущаются, но сделать ничего не могут, потому что конкретно никто не указан. А теперь, пожалуйста, после того как они ужесточили эту ответственность, прокурор предъявляет вам претензии, обвиняет вас в совершении уголовного преступления в отношении неопределенного круга лиц. И вы уже не можете ни примириться ни с кем, ни решить вопрос миром и так далее", - пояснил Иванов. Он также полагает, что закон представляет собой репрессивные меры против блогеров, критикующих власти.

Ранее сообщалось, что уголовная ответственность будет наступать за клевету не только в отношении кого-то конкретного, но и "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных". По мнению Вяткина, принятие таких поправок потребовалась, поскольку интернет "в качестве источника информации приобретает все большее значение", а аудитория некоторых сайтов, не имеющих статуса СМИ, превышает по охватам аудиторию "традиционных СМИ".