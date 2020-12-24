Алексей Навальный / Facebook Большинство россиян (78%) знают об отравлении Алексея Навального, хотя внимательно следит за развитием событий менее пятой части населения

Алексей Навальный / Facebook

Большинство россиян (78%) знают об отравлении Алексея Навального, хотя внимательно следит за развитием событий менее пятой части населения. Как свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте "Левада-центра", 17% внимательно следят за новостями о Навальном, 61% - хотя бы что-то об этом слышали.

При этом за последние месяцы эти цифры практически не изменились. Наиболее информированными оказались читатели новостей в интернете. Те, кто внимательно следит за делом, основной версией считают отравление Навального властями.

30% опрошенных считают произошедшее инсценировкой самого политика, 19% видят в этом провокацию западных спецслужб, 15% говорят о попытке власти устранить политического оппонента. 7% заявили о личной мести кого-то из фигурантов его расследований, 6% назвали Навального жертвой борьбы внутри российской оппозиции. О случайности отравления, на котором ранее активно настаивали российские власти, заявил лишь 1% опрошенных.

Мнения о произошедшем также сильно зависят от возраста респондентов, канала получения информации и отношения к властям. Так, представители старшего поколения, получающие новости по телевизору и доверяющие теленовостям, а также сторонники власти в основном считают произошедшее инсценировкой и провокацией Запада. Молодежь, активные пользователи интернета и критики власти гораздо чаще склонны винить в отравлении российские власти.

Совместное исследование "Левада-центра" и "Открытых медиа" показало, что после отравления Алексея Навального уровень одобрения его деятельности в России за год вырос более чем в два раза - с 9% до 20%. При этом 50% опрошенных деятельность оппозиционера не одобряют, и это тоже в два раза больше, чем в прошлом году.

"Левада-центр" также выяснил, что рейтинг Путина не пострадал после отравления Навального: в ответ на международное осуждение инцидента в России развернулась пропагандистская кампания, повлиявшая на консолидацию "зависимых категорий населения".

Между тем после инцидента Навальный поднялся на четвертую строчку списка ста персон, которые пользуются наибольшим доверием россиян по версии исследовательского холдинга "Ромир": первые три строчки списка заняли президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Навальный обогнал в рейтинге министра обороны Сергея Шойгу и премьер-министра России Михаила Мишустина. В предыдущем рейтинге Навальный занимал девятое место, а до этого - 19-е.