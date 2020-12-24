АГН Москва С 28 декабря вакцинация от коронавируса в Москве станет доступна силовикам и священникам

АГН Москва

С понедельника, 28 декабря, столичные власти открывают запись на вакцинацию для новых категорий жителей. Как сообщается на сайте столичного мэра Сергея Собянина, сделать прививку смогут занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру и суды.

"Записаться и сделать прививку смогут также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях. В новогодние и рождест­венские дни у них особенно много общения с людьми. Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть ковидом", - сообщил Собянин, подчеркнув, что пункты вакцинации будут работать и в новогодние праздники.

Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря. Сначала она была доступна только для сотрудников медицинских и образовательных учреждений вне зависимости от формы собственности, а также городских социальных организаций. СМИ при этом писали, что представители групп риска не торопятся выстраиваться в очереди, а в некоторых поликлиниках вообще не интересуются профессией вакцинируемых, что позволило привиться другим желающим.

Позже вакцина стала доступна для сотрудников сферы культуры, торговли и услуг, а с 21 декабря прививку могут сделать сотрудники промышленных предприятий, работники транспорта и журналисты. Столичный мэр неоднократно подчеркивал, что город может надеяться на полное возвращение к нормальной жизни только после масштабной вакцинации.