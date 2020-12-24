29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК", входящей в группу компаний "Норильский никель", произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов

Норникель / ВКонтакте Работы по ликвидации последствий аварийного разлива дизельного топлива в районе рек Амбарная и Далдыкан, а также озера Пясино

Морская спасательная служба

Разлив дизельного топлива в Норильске стал самым масштабным на планете за все времена, заявил журналистам первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян. Его слова приводит РИА "Новости".

"В истории человечества такого количества топлива жидкого дизельного никогда не вытекало. Мы его ловили уже в арктической зоне", - сказал Чуприян. По его словам, катастрофа в Норильске привела ведомство к пониманию, что нужна техника, которая не только может "качать соленую и загрязненную воду, но и нефтепродукты".

Кроме того, по факту разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске была создана комиссия по этноэкспертизе, члены которой оценили ущерб, нанесенный коренным народам в результате катастрофы. "При расчетах убытков учитывалась общая площадь водных ресурсов с ухудшенным качеством водных участков озера Пясино и реки Пясино, продуктивность рыбных запасов по каждому типу водоемов, средняя стоимость 1 кг рыбы и материальные затраты по рыболовству, по данным родовых общин", - заявила член комиссии по этноэкспертизе, руководитель отдела этносоциальных и этноэкономических исследований Академии наук Республики Якутия Ирина Самсонова (цитата по ТАСС).

В материалах, предоставленных пресс-службой, поясняется, что стоимостная оценка разлива топлива на ТЭЦ-3 была проведена в соответствии с методикой, утвержденной правительством РФ. Эксперты рекомендуют выплачивать компенсации в два этапа. На первом возместить прямые экономические убытки, причиненные общинам и домохозяйствам, а на втором - принять меры, направленные на поддержку КМНС в долгосрочной перспективе в сфере сохранения традиционного образа жизни, языков, культуры, восстановления промыслов взамен утраченных.

Ранее председатель МОО Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края" Григорий Дюкарев сообщал, что компания "Норникель" начнет осуществлять выплаты по программе поддержки коренных малочисленных народов севера (КМНС) в Красноярском крае до конца года. Планируется, что выплаты в размере от 150 до 170 млн рублей получат 34 семейных родовых общины.

Как рассказала председатель комиссии Антонина Горбунова, заключение содержит ряд рекомендаций, которые включают в себя компенсационные выплаты общинам и домохозяйствам коренных малочисленных народов, а также целый комплекс мероприятий, направленный на сохранение традиционного образа жизни. Как уточнил председатель совета "КМНСОЮЗ", вице-спикер Таймырской думы Сергей Сизоненко, на пострадавшей территории проживает около 700 человек.

Также в рекомендациях комиссии предусмотрены долгосрочные меры поддержки, направленные на создание рабочих мест, в первую очередь в отраслях народного хозяйства. Не исключено, что позже будут выявлены и другие последствия катастрофы: одну из общин предлагается привлечь к рекультивации тех территорий, которые была использована при ликвидации последствий аварии.

Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК", входящей в группу компаний "Норильский никель", произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела, был арестован начальник цеха ТЭЦ.

Росприроднадзор оценил вред, причиненный водным объектам и почвам вследствие загрязнения, в сумму около 148 млрд рублей (более двух миллиардов долларов), из них водоемам - более 147 млрд рублей. "Норникель" в свою очередь заявил, что оспорит размер вреда, полагая, что ведомство ошибочно использовало максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты. В середине июля из-за разгерметизации трубы "Норникеля" на Таймыре в грунт вылились 44,5 тонны авиационного топлива.

При этом в официальной версии сообщалось, что топливо было остановлено на реке Амбарной еще до впадения в озеро Пясино. Однако "Гринпис" и "Новая газета" выявили значимое содержание нефтепродуктов в пробах воды с правого берега рек Пясины и Таловой, а содержание железа в воде превышало предельно допустимую концентрацию в три раза. Сами пробы удалось вывезти из Норильска лишь с четвертой попытки: работа экологов, по их оценке, происходила в условиях постоянного противодействия. Из-за препятствий и погодных условий экологи не смогли отобрать пробы там, где, по мнению местных жителей, должно быть сконцентрировано наибольшее загрязнение.

В августе представители коренных малочисленных народов Севера обратились к главе компании SpaceX Илону Маску с просьбой не закупать продукцию "Норникеля" до объявления результатов независимой оценки экологического ущерба от деятельности компании на Таймыре и в Мурманской области, включая ущерб от разлива дизтоплива в реку Амбарную. Также авторы обращения требуют компенсации влияния загрязнения на коренные народы, рекультивации загрязненных территорий и изменения политики в отношении коренных народов с учетом Декларации о правах коренных народов.

Секретарь "Абориген-Форума" Геннадий Щукин пояснил, что рассчитывает получить реакцию Маска, декларирующего приверженность принципам защиты человека и снижения негативного влияния на планету. Также он рассказал, что после таймырской катастрофы в "Норникеле" пообещали компенсировать ущерб коренным народам, однако сами подписавшие требуют прежде всего соблюдения принципов международного права, частью которых является получение свободного, информированного и осознанного согласия коренного народа на любое промышленное освоение территории его проживания.