Бывшего сотрудника прокуратуры Камчатского края подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении 8-летней дочери и ее подруги. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Дело возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевших, в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста)", - уточнил собеседник агентства. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета подтвердили факт возбуждения уголовного дела против 39-летнего мужчины, не сообщив подробностей.

По данным издания "Кам-24", речь идет о бывшем природоохранном прокуроре края. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого, а также о проведении психолого-психиатрической экспертизы. В ходе обыска в доме у бывшего прокурора нашли материалы порнографического характера.

Сообщается, что подозреваемый живет с женой и двумя детьми. Он уволился в прошлом году. Накануне увольнения мужчина служил в прокуратуре Петропавловска-Камчатского, в последнее время работал юрисконсультом в филиале компании "Оборонэнерго".

В октябре этого года было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора одной из сельских школ края. По версии следствия, заместитель директора сельской школы, находясь в помещении класса, совершил в отношении ученицы 3-го класса насильственные действия сексуального характера. Преступление было совершено в средней школе Начикинского сельского поселения в День учителя. Замдиректора по инновационной деятельности проводил кружок по информатике. Ученица задала ему какой-то вопрос, после чего преподаватель подошел к ней и, по ходу разъяснений, указывая одной рукой на экран монитора, второй начал трогать девочку за интимные части тела.

Девочка рассказала о произошедшем 28-летней матери, которая обратилась в правоохранительные органы. После задержания педагог объяснил свои действия "внезапно возникшим неодолимым желанием". В ходе следствия "будет проведена судебная экспертиза с целью установления наличия у мужчины сексуального расстройства в виде педофилии". Известно, что задержанный переехал на Камчатку в январе 2020 года из Красноярска, где у него осталась жена и несовершеннолетние дети.

Родители других школьниц также подали заявления об изнасилованиях, совершенных тем же 44-летним преподавателем. Так, 30-летняя женщина сообщила, что 29 сентября и 2 октября 2020 года в поселке Сокоч в помещении класса информатики и технологии МБОУ "Начикинская средняя школа" мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 11-летней дочери. Кроме того, в период с февраля по март этого года в той же школе и в том же классе учитель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 10-летней сестры.

Еще об одном случае заявила 37-летняя женщина, которая сообщила, что 2 октября тот же учитель информатики и труда в классе приставал к ее 9-летней дочери. В тот же день предполагаемый педофил совершил насильственные действия сексуального характера в отношении еще одной 9-летней девочки, 39-летняя мать которой также сообщила об этом в полицию. 35-летняя жительница поселка сообщила, что 2 октября в период с 13:00 до 15:00 учитель приставал к ее 11-летней дочери.