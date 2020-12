Доля женщин в Российской академии наук - всего 7 процентов: среди 1971 академика и член-корреспондента всего 157 ученых прекрасного пола. За все время существования академии женщины ни разу не занимали в ней один из двух ключевых руководящих постов - президента или ученого секретаря, говорится в исследовании изданий "Важные истории" и студенческого журнала DOXA. При этом большинство выпускников школ и высших учебных заведений в России - женщины. Больше половины преподавательского состава российских университетов - тоже женщины.

Россиянки из академической среды часто сталкиваются со "стеклянным потолком" в РАН. По словам Ольги Вальковой, главной научной сотрудницы института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН, женщины в академии больше занимаются рутиной. "Вся организация конференций, ученых советов, выпуск научных изданий, лаборантская работа - две трети таких работ выполняют женщины. Понятно, что это большая часть того, чем вообще занята наука. Но эта работа, как правило, не считается важной и мало оплачивается", - пояснила она.

Высшее ученое звание - профессор - в России тоже чаще присваивают мужчинам. Например, среди всех профессоров в России только 33% - женщины. За последние шесть лет их доля выросла на 4%. "Это во многом связано и с историей. Все-таки исторически профессура - исключительно мужская сфера, - рассказывала в интервью The Bell профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова. - И в какой университет с большой историей вы ни придете, вы увидите исключительно мужские портреты. Это создает определенную атмосферу, отношение. И некоторое попечительство мы, многие работающие женщины, ощущаем".

По аналогии с профессорским ученым званием, самая высокая ученая степень в России - доктор наук. Судя по диссертациям, опубликованным в каталоге Российской государственной библиотеки (РГБ), количество женщин, защитивших докторские диссертации, в последние 10 лет не превышало 48% от общего числа защитившихся. Женщины часто останавливаются на получении степени кандидата наук, а до докторской не доходят. Согласно базе диссертаций, в 2019 году женщины защитили 52% кандидатских диссертаций и 43% докторских, остальные работы принадлежат мужчинам.

Женщины реже пишут статьи в научные издания. Согласно межстрановому исследованию, опубликованному в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), с 1955 по 2005 год мужчины во всем мире в среднем публиковали за свою научную карьеру на три статьи больше, чем женщины. В России в тот же период разрыв был еще больше: мужчины публиковали на девять статей больше. К тому же статьи, написанные мужчинами, цитировались в научных работах на 30% чаще.

Отчасти меньшая активность женщин в науке объясняется тем, что на их плечи обычно ложится обязанность вести домашнее хозяйство. В России в 2014 году женщины в среднем тратили на это 18,4 % своего дневного времени, а мужчины - лишь 8 %.

Преимущественно "женскими" науками в России считаются социология, искусствоведение, культурология, психология и филология. Но в последние 10 лет доля женщин и в этих сферах сокращается. Это заметно по историческим наукам: доля диссертаций, написанных женщинами, в 2010 году составляла 48% от общего количества, а к 2020-му сократилась до 43%. В физико-математических науках традиционно преобладают мужчины: они написали 74% всех опубликованных диссертаций. За 10 лет доля женских работ в этой области почти не изменилась.

Зачастую женщины в науке сталкиваются с дискриминацией. "Мне приходилось быть членом приемной комиссии в аспирантуру, - говорит Ольга Валькова. - Вот люди сдают экзамен, выходят, ждут, и комиссия начинает обсуждать: "А вам не кажется, что эта девушка беременна?" Понимаете, они обсуждают не то, как она сдала экзамен, а то, беременна она или нет. То есть невыгодно брать беременную девушку, которая вроде как будет, а вроде и не будет [заниматься наукой]".

Наталья Походня, руководитель отдела математического образования Высшей школы экономики (ВШЭ), уверена, что для продвижения по карьерной лестнице женщинам нужно прикладывать гораздо большие усилия, чем мужчинам. "У меня хорошие организаторские способности с детства, они выковались в девяностые годы, когда я была провинциалкой, да еще и девочкой. Мне приходилось выполнять многие вещи на три порядка лучше, чем мужчине рядом со мной, - пояснила она. - Сегодня женщина, которая добилась в науке и образовании чего-то, - на две головы выше того, кто конкурировал с ней за эту позицию. Я вижу много мужчин, которые недостойны занимать определенные позиции. Они эти руководящие места заняли, потому что у них конкуренции не было: многих девочек "уходили" и при прочих равных выбирали мужчину".

Ущемление прав женщин касается и доходов. В России женщины зарабатывают примерно на треть меньше мужчин. Разрыв в доходах есть и в академической сфере. С 2006 по 2016 год доход женщин в российском образовании и науке был в среднем на 18 % меньше, чем у мужчин. Это объясняется тем, что мужчины чаще занимают более высокие и, соответственно, высокооплачиваемые должности. При равном же статусе разница в доходах мужчин и женщин составляет 8 %.

"Я знаю начальников, которые сознавались в том, что им стыдно предложить зарплату ниже 200 тысяч отцу двоих детей. Причем девушки, идущие на сходную позицию, рады и 50 тысячам. И они соглашаются на это, - рассказывает Наталья Походня. - Потому что девушки не готовы прийти и сказать: "У меня двое детей, и мне мужа еще кормить". Об этом не скажешь на собеседовании".