Патриарх московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы сообщил, что в столице в этом году умер 91 священник и монах, в 2019 году - 33 представителя духовенства, передает "Интерфакс". Трансляция собрания велась на официальном YouTube-канале РПЦ. В основном умершие клирики были пожилыми людьми.

По словам патриарха, с начала эпидемии коронавирусом заразились 350 православных священников и 720 насельников и насельниц монастырей. Речь идет о переболевших или тех, кто до сих пор болеет. В 2020 году, впервые за многие годы численность московского духовенства сократилась и сейчас составляет 1817 человек.

"Одним из последствий ограничений, введенных государственными властями, введенных для борьбы с коронавирусом, стало снижение числа участвующих в богослужении людей. По моим наблюдениям и поступающим сведениям, даже летом и осенью, то есть после открытия храмов для мирян, число прихожан за воскресными и праздничными богослужениями снизилось на треть, а где-то - наполовину", - сказал патриарх Кирилл.

Он отметил, что среди причин этого - отъезд семей на дачи, работа в дистанционном формате, а также ограничительные меры, принятые в отношении некоторых групп населения, в том числе пенсионеров.

Напомним, столичные храмы РПЦ были закрыты для прихожан по требованию санитарных властей с 16 апреля по 6 июня.

В начале распространения COVID-19 в России некоторые иерархи и священники РПЦ игнорировали предостережения врачей и руководства церкви об опасности коронавируса, продолжая проводить массовые службы даже после введения в России карантинных ограничений.

После пасхальных служб в храмах и монастырях резко выросло число заразившихся COVID-19, например​, в Дивеевском женском монастыре в Нижегородской области обнаружили 70 заразившихся. От COVID-19 умер епископ Вениамин (Королев), который вел службу для прихожан в Вербное воскресенье, а 1 июня от осложнений, вызванных коронавирусом, умер глава Чувашской митрополии Варнава (Владимир Кедров).

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в начале декабря сообщил, что около 100 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) умерло от коронавируса за время пандемии.

По его словам, статистика заболевших, выздоровевших и скончавшихся клириков ведется в масштабах епархий, а управление делами Московской патриархии "аккумулирует все цифры". В РПЦ не считают эту информацию общественно важной, поэтому не обнародуют статистику, пояснил Легойда.

8 октября патриарх Кирилл сообщил, что ушел на карантин после контакта с больным коронавирусной инфекцией. Он тогда сказал, что пандемия -​ это "серьезное испытание", которое дает возможность "убедиться в силе молитвы".