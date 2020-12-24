Штаб Навального / YouTube Отслуживший на Новой Земле Шаведдинов рассказал о постоянном наблюдении и глушилках связи в части

Штаб Навального / YouTube

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслан Шаведдинов, отправленный на принудительную армейскую службу на Новой Земле после похищения в декабре прошлого года, все это время бы лишен телефонной связи и находился под постоянным наблюдением. Вернувшись в Москву, активист рассказал в эфире "Дождя", что за ним ходили и снимали его на камеру, чтобы "лишний раз ни с кем не пообщался".

По словам Шаведдинова, к его прибытию во всей воинской части поставили глушилки связи, в связи с чем его сослуживцы не смогли в прошлый Новый год позвонить родным и близким. Он пояснил, что в "бочке" , рядом с вертолетной площадкой, где он служил, связи нет вообще, а на самом архипелаге она есть, но "не для всех". Шаведдинов мог получать только письма.

"Фактически твое окружение - три белых медведя, две собаки и два чувачка", - рассказал Шаведдинов. Самым темным за этот период он назвал день своего похищения: по дороге в аэропорт "Шереметьево" автозак с закованным в наручники оппозиционером в какой-то момент остановился в поле, при этом сам Шаведдинов не знал, куда его везут. Во время службы тяжелее всего, по его словам, было отсутствие связи с родными и близкими, невозможность узнать об их здоровье в условиях пандемии.

Еще одним тяжелым моментом было известие об отравлении и коме основателя ФБК Алексея Навального, признался Шаведдинов. Он узнал об этом от "сочувствующих" по радиосвязи, которая оповещает о прибытии вертолета. Подробности ему стали известны только через несколько недель из письма его девушки, пресс-секретаря Навального и ФБК Киры Ярмыш.

"Все остальное - неприятно, но ничего страшного, жить можно", - отметил Шаведдинов. По его словам, "перевербовать" и внушить ему другие политические взгляды в армии не пытались, а психологическое давление, о котором активист упомянул лишь вскользь, было "ерундой". Активист констатировал, что запугать его принудительной отправкой в Арктику не удалось. "Все стали злее и еще более мотивированными", - сказал он, заверив, что вернется на работу в ФБК как только наверстает упущенные за год события.