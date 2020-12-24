Калашников / YouTube На Донгузском полигоне в Оренбургской области успешно завершились испытания новейшей зенитной управляемой ракеты "Стрела-9М333", сообщил концерн "Калашников"

Калашников / YouTube

На Донгузском полигоне в Оренбургской области успешно завершились испытания новейшей зенитной управляемой ракеты "Стрела-9М333", сообщил концерн "Калашников".

На опубликованных кадрах запечатлена ночная стрельба смонтированного на гусеничном шасси комплекса "Стрела-10М" по нескольким воздушным целям, имитирующим оружие противника. Тесты проходили в том числе на так называемых догонных курсах: когда "Стрела-9М333" догоняет цель и подрывает боевую часть.

По данным разработчика, "Стрела-9М333" может в любое время года поражать низколетящие самолеты и вертолеты в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет.

Изделие позволяет вести огонь по принципу "выстрелил - забыл". Кроме того, "Стрела-9М333" имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый - и именно благодаря этому превосходит другие ракеты подобного класса.

Поскольку испытания завершены, концерн приступает к производству ракеты в интересах Министерства обороны.