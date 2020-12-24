Координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова арестовали на 10 суток

Тверской районный суд Москвы арестовал координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова на 10 суток за акцию, которая прошла возле администрации президента 4 июля этого года. Об этом "МБХ медиа" сообщила его жена Анастасия.

"Во-первых, у нас заболел адвокат ковидом. Вчера перенесли заседание из-за этого, а сегодня заслушали двух свидетелей. Еще до вынесения решения прибыли сотрудники полиции. Дошло вплоть до того, что его до туалета сопровождали. Дали 10 суток, он без защитника был. Да и где он за сутки защитника возьмет", - рассказала Анастасия Удальцова.

По ее словам, решение суда будет обжаловано. Кроме того, Сергей Удальцов объявил голодовку в знак протеста против назначения ему ареста.

Оппозиционного политика признали виновным в организации несогласованного публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП). 10 суток - максимальное наказание по этой статье. Ранее этот же суд вернул материалы дела в полицию для устранения выявленных недостатков в оформлении протоколов.

4 июля активисты, среди которых был и Сергей Удальцов, в индивидуальном порядке подавали в приемную АП свои заявления о несогласии с итогами голосования по поправкам в Конституцию и необходимости проведения полноценного референдума по данному вопросу. Тогда полиция никого не задержала, однако через месяц на Удальцова составили административный протокол. В нем было указано, что "Удальцов разместил в социальных сетях информацию о подаче заявлений в администрацию президента 4 июля, тем самым организовав несогласованное мероприятие".

При этом, как ранее сообщал сам Удальцов "Интерфаксу" со ссылкой на ответ департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, проведение митинга 4 июля было согласовано со столичными властями.

Позднее первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник не подтвердил информацию о согласовании митинга. Он напомнил, что в целях предотвращения распространения коронавируса в Москве проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий запрещено, "в связи с чем проведение указанного мероприятия не может быть согласовано".

В конце июля Удальцова арестовывали на 10 суток за организацию акции 25 июля у здания Генпрокуратуры РФ, передает РИА "Новости".

Сергей Удальцов - один из основателей организации "Левый фронт". Он отсидел 4,5 года в колонии по уголовному делу об организации беспорядков на Болотной площади Москвы в 2012 году.

Оппозиционер вышел на свободу в 2017 году, после чего его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций. В 2018 году Симоновский районный суд Москвы назначил Удальцову административный надзор до 2021 года, запретив ему посещать массовые мероприятия и уезжать из столицы без разрешения полиции.