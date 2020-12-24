В Якутии во время совещания госсобрания народный депутат от КПРФ Петр Аммосов отчитал министра предпринимательства Ирину Высоких за слишком откровенный, по мнению законотворца, внешний вид женщины. Между ними произошла перепалка, видеофрагмент которой опубликовал Telegram-канал Baza.

Во время внеочередной сессии якутского госсобрания Ил Тумэн, которая проходила в онлайн-формате, министр предпринимательства Ирина Высоких выступила перед депутатами с проектом закона, предлагающего отменить в республике запрет на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. После доклада Аммосов признался, что смотрел не столько ее выступление, сколько на "открытую часть тела" министра. Депутат отметил, что он как "здоровый мужчина" оценил красоту Высоких, однако считает неприемлемым то, в чем она ходит на работу. "Это как-то нехорошо, надо бы проследить за этим", - сказал Аммосов.

В ответ Высоких заявила, что не депутату указывать ей, как одеваться. В свою очередь спикер госсобрания заявил, что министр не может комментировать высказывания депутатов, о чем будет доложено ее руководству. После этого он отключил Высоких микрофон. Комментаторы в соцсетях сочли замечания Аммосова и реакцию Гоголева неэтичной и сексистской.

Член ЦК, руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко выступил на стороне Аммосова, заявив, что "дресс-код существует в любом нормальном этическом мире" и предположил, что Аммосов "хотел сделать комплимент товарищу министру". "Глубине декольте не буду давать оценки. Если он не мог оторвать глаз, наверно, это большой комплимент. Саха - республика со своими взглядами, своими традициями. А вот эти навязанные нам сексизм и харассмент - совершенно чуждые нам понятия, на этом делают хайп, у нас это не утвердится", - заявил Ющенко изданию "Подъем".

Аммосов рассказал "Газете.Ru", что это не первый его конфликт с Ириной Высоких. Несколько лет назад он поругался с министром из-за предложенного законопроекта о продаже слабоалкогольных напитков. Этот же проект внесли на рассмотрение депутатов и на сей раз.

"Основной вопрос идет об алкоголизации населения. Сейчас Ирина пытается пролоббировать, провести второй этот проект. Я не знаю, чьи интересы она защищает, а то, что декольте - это десятое", - сказал Аммосов, добавив, что извиняться перед министром не собирается, так как не видит ничего оскорбительного в своих словах. Сама Ирина Высоких произошедшее не прокомментировала.