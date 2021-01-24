По данным сети штабов Алексея Навального, численность участников протестных акций во всех 110 российских городах 23 января составила минимум 250 тысяч человек.

"Минимум - 250 тысяч, а скорее - где-то 300 тысяч", - заявил Леонид Волков "Открытым медиа". Ранее издание "МБХ медиа" на основе данных корреспондентов и собеседников из регионов России сообщало, что в акциях по всей России участвовали 110 тысяч человек.

Отметим, что число протестующих почти никогда не удается узнать точно. Оценки численности участников акций сильно расходятся даже в пределах одного города. К примеру, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил изданию "Проект", что только в Москве протестовать вышли больше 50 тысяч человек. По данным Reuters, в акции в Москве приняли участие 40 тысяч человек. Координатор проекта "Белый счетчик" Дмитрий Нестеров заявлял о 15 тысяч митингующих только на Пушкинской площади столицы, а всего за все время митинга в центре Москвы, по его словам, насчитывалось больше 20 тысяч участников. Как бы там ни было, протесты 23 января уже названы самыми массовыми среди всех несанкционированных митингов новейшей истории России.

Если конечно, не учитывать откровенно заниженные данные МВД РФ, которое насчитало в Москве всего 4000 протестующих. Вероятно, эти минимальные официальные данные и использовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, что "вышло мало людей", и это это были те, кто пытается раскачать ситуацию. Если верить официальным данным про 4000 участников, то в Москве был задержан почти каждый второй из всех протестующих. По данным "ОВД-Инфо", сотрудники правоохранительных органов задержали в столице 1429 человек, а всего по России было задержано 3618 участников акций протеста (Списки).

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимир Ашурков заявил, что уровень присутствия силовиков на акциях 23 января показал, что российские власти "действительно напуганы". "Думаю, их действия говорят за себя больше, чем их слова", - заявил Ашурков в интервью Deutsche Welle. "Уровень присутствия силовых служб на улицах Москвы, городов по всей России, жестокость полиции, информационная кампания, которую они развязывают против Навального, против людей, которые выходят на этот протест - думаю, это говорит за себя", - отметил он. "Они действительно напуганы", - считает соратник Навального.

Ашурков также прокомментировал, какими он видит возможные последствия нынешних массовых протестных акций в России. "Думаю, история - это процесс. Ни у кого нет хрустального шара, чтобы предсказать, что произойдет", - сказал он. "Но также единственное постоянное в истории - это перемены, и система авторитарного режима, коррупции и лжи, которая была создана в России за последние 20 лет Путиным и его дружками, безусловно, закончится", - полагает Ашурков.

После акций 23 января по городам России прокатилась волна арестов глав и координаторов штабов Навального. Всех их суды признают виновными по статье 20.2 КоАП РФ (организация публичного мероприятия без уведомления о проведении, участие в несанкционированном шествии, создание помех движению транспорта). Все обвиняемые получают административные аресты на сроки до 30 суток.

Несмотря на это, руководитель сети региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков в прямом эфире "Навальный Live" заявил о планах провести новые акции протеста в следующие выходные. По его словам, штабы, несмотря на аресты, покажут, как они умеют "самоорганизовываться" и "перегруппировываться".

"Мы в следующие выходные проведем новые протестные акции по всей стране. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден, - сказал представитель ФБК. - Он сейчас находится в опасности, и для этого никаких средств, никаких инструментов не жалко. И мы считаем, что наши абсолютно справедливые требования должны быть выполнены".

Волков подчеркнул, что они будут призывать людей снова выходить на протесты в следующие выходные и приходить на суд 2 февраля, чтобы там потребовать освобождения Навального.

Второго февраля Симоновский суд Москвы будет рассматривать ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный - 3,5 года исправительной колонии. По версии ведомства, оппозиционер нарушил правила условного осуждения по делу "Ив Роше", не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из немецкой клиники. По данным СМИ, в этот раз российские власти собираются посадить оппозиционера в тюрьму на несколько лет.