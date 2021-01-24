Также, по данным СК, участники акции блокировали автомобиль, двигавшийся по Цветному бульвару и, "совершив хулиганские действия, повредили его, а также распылили в лицо водителя слезоточивый газ"

Фото: МБХ Медиа / Twitter.com

Трое участников массовых акций протеста в Москве, которые прошли в субботу, 23 января, стали фигурантами уголовных дел о применении насилия в отношении представителя власти. В отношении них возбуждены дела по статье 318 УК РФ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Еще три участника акции стали фигурантами уголовных дел, предусмотренных статьями о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ) и умышленном повреждении имущества (статья 167 УК РФ).

По версии следствия, "агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Сретенского бульвара, в ответ на законные требования сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших охрану общественного порядка, нанесли удары сотруднику Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать".

"Неустановленными лицами в отношении двух сотрудников правопорядка при пресечении незаконных действий был распылен в лицо слезоточивый газ. Кроме того, в ходе несанкционированной акции на Пушкинской площади один из участников нанес сотруднику ОМОНа множественные удары по различным частям тела", - говорится в пресс-релизе. Также, по данным СК, участники акции блокировали автомобиль, двигавшийся по Цветному бульвару и, "совершив хулиганские действия, повредили его, а также распылили в лицо водителя слезоточивый газ".

"По факту нанесения повреждений автомобилю ФСБ на Цветном бульваре возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Данный инцидент произошел на Цветном бульваре. Неизвестные разбили стекло черной Toyota Camry с мигалкой на крыше и номерами А838мр97. Митингующие высыпали на проезжую часть, окружили машину и начали с криками бить автомобиль. Через минуту их разогнали подоспевшие омоновцы, а помятый седан тронулся с места и быстро скрылся из виду.

На Цветном бульваре разбили машину с номерами АМР. Водитель ранен pic.twitter.com/xDk4SHpb1P — Киевский Дончанин (@Kyiv_Donetsk) January 23, 2021

Позже агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщили, что водитель автомобиля с мигалкой получил травму глаза. Сама машина принадлежит центральному аппарату ФСБ.

После этого инцидента управделами президента обратилось к водителям своего автопарка с просьбой продумывать маршруты поездок по Москве так, чтобы "избежать возможного проявления агрессии со стороны участников несогласованного митинга".

23 января более чем в 110 российских городах прошли акции в поддержку Алексея Навального. По оценке "МБХ медиа", в них приняли участие как минимум 110 тысяч человек. Число задержанных по всей стране превысило 3500 человек. В акции в Москве приняли участие более 20 тысяч, 1360 человек были задержаны.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Навального прошли в субботу во многих городах страны.

В МВД РФ заявляли накануне, что их агитаторы будут привлечены к административной ответственности.

Генпрокуратура ранее также предупреждала о недопустимости участия в несогласованных акциях, а также распространения в интернете призывов к участию в них.