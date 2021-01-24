В Санкт-Петербурге во время протестной акции в поддержку Навального задержан координатор его штаба Ирина Фатьянова. Всего в городе на уличных акциях было задержано 525 человек

Фото: Фатьянова Ирина / Twitter.com

После массовых протестных акций, прошедших 23 января в 110 городах России, по регионам прокатилась волна арестов глав и координаторов местных штабов Алексея Навального.

В Екатеринбурге Ленинский районный суд в воскресенье арестовал на 10 суток главу городского штаба Навального Алексея Гресько по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Адвокат Гресько Алексей Бушмаков уточнил РИА "Новости", что Гресько был признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ. На акции в поддержку Навального, которая состоялась в субботу в центре Екатеринбурга, вышли до 10 тысяч горожан. Сотрудники полиции через громкоговорители предупреждали, что акция не согласована и просили разойтись. Несколько человек были задержаны.

В Белгороде суд признал виновным координатора местного штаба Алексея Навального Максима Климова в организации и проведении несогласованного массового мероприятия, часть 2 статьи 20,2 КоАП РФ. "Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком 9 суток. Почти максимальный срок", - уточняется в сообщении на странице штаба в соцсетях со ссылкой на адвоката обвиняемого. Акция в поддержку Навального в Белгороде собрала около тысячи человек. Участники собрались у центрального парка имени Ленина, затем прошли по улицам города к центральной площади города, где состоялся митинг. Полиция митингующим не препятствовала, но после окончания митинга Климов и еще шесть участников акции были задержаны.

В Москве Симоновский суд города арестовал на пять суток координатора штаба Навального Олега Степанова за призывы участвовать в несогласованной акции 23 января. "Олега арестовали на 5 суток за публикацию в Telegram-канале ссылки на видео с YouTube-канала Навального", - сообщил его адвокат Даниил Берман. Степанова также признали виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("Организация публичного мероприятия без подачи уведомления").

В Новосибирске Центральный районный суд в субботу признал координатора местного штаба Алексея Навального депутата горсовета Сергея Бойко виновным в повторной организации незаконной массовой акции. Как говорится в решении суда, Бойко признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и "подвергнут наказанию в виде административного ареста на срок 28 суток".

В Красноярске суд арестовал на 8 суток координатора штаба Алексея Навального Анастасию Корсакову по статье об организации митингов. "Суд: ...виновна в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ..., назначить наказание а виде административного ареста сроком на 8 суток...", - сообщил в Facebook ее адвокат Владимир Васин. "Впервые в моей практике по такому делу, в суде гособвинение представлял прокурор в синем мундире. А сегодня еще и воскресенье", - добавил Васин. Всего в Красноярске на акцию протеста вышли около 1000 человек, 38 из них были задержаны.

В Санкт-Петербурге во время протестной акции в поддержку Навального задержан координатор его штаба Ирина Фатьянова. Всего в городе на уличных акциях было задержано 525 человек. Полиция насильно создает фототеку сторонников оппозиционера и составляет протоколы. Задержанных обвиняют в участии в несанкционированном шествии с созданием помех движению транспорта - пункт 6.1 статьи 20.2 КоАП, которая предполагает арест до 15-ти суток.

В Кургане суд по Skype на 30 суток арестовал координатора штаба Навального в этом городе Алексея Шварца. Чтобы быстро провести судебное заседание, не утруждая слишком правоохранительные органы и судей, в Кургане придумали удаленный способ вынесения приговора. Координатора курганского штаба Навального судили прямо в отделе полиции, через сервис видеосвязи. Всего на субботнюю акцию протеста в Кургане вышли несколько сотен человек, 15 из них были задержаны.