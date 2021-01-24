В России за последние сутки выявили 21 127 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Мишин

В России за последние сутки выявили 21 127 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Таким образом, за все время общее число инфицированных достигло 3 719 400.

За истекшие сутки коронавирус и сопутствующие ему заболевания унесли жизни 491 человека, в частности в Москве скончались 74 пациента, в Санкт-Петербурге - 61, в Подмосковье - 37. За весь период умерли 69 462 человека.

Новые заболевшие есть во всех регионах, у 10,9% из них болезнь протекает без клинических проявлений.

В штабе добавили, что 22 445 пациентов выздоровели и выписались из больниц, всего с начала распространения болезни - 3 131 760.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 3069 (из них госпитализированы в больницы 986 человек), в Санкт-Петербурге - 2929, в Подмосковье - 1134, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Наименьшее число новых случаев коронавируса в Еврейской автономной области - 13, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 2.

По регионам за истекшие сутки новых случаев COVID-19 было зарегистрировано:

489 - в Нижегородской области,

392 - в Свердловской области,

391 - в Воронежской области,

388 - в Ростовской области,

323 - в Красноярском крае,

299 - в Вологодской области,

297 - в Хабаровском крае,

295 - в Пермском крае,

291 - в Челябинской области,

285 - в Самарской области,

269 - в Карелии,

261 - в Иркутской области,

252 - в Волгоградской области,

250 - в Архангельской области,

249 - в Саратовской области,

241 - в Ставропольском крае,

238 - в Ульяновской области,

226 - в Крыму,

224 - в Ленинградской области,

222 - в Пензенской области,

221 - в Забайкальском крае,

220 - в Приморском крае,

218 - в Омской области,

214 - в Ханты-Мансийском АО,

211 - в Тверской области,

210 - в Мурманской области,

209 - в Кировской области.

В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Напомним, накануне в московском оперштабе заявили, что во время субботних акций протеста в поддержку Алексея Навального только на Пушкинской площади было выявлено несколько десятков зараженных коронавирусом. Данные о них были получены с помощью приложения "Социальный мониторинг", через которое власти Москвы следят за соблюдением режима самоизоляции.

"В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции. Напомним, что ранее руководитель столичного Роспотребнадзора сообщала, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидситуации", - заявили в оперштабе.

В свою очередь главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина заявила, что акции протеста "вызывают беспокойство у врачебного сообщества", так как скопление людей может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки.