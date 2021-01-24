Валерий Фадеев

Пресс-служба Президента России

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что не видит нарушений в задержаниях на несогласованных акциях протеста, которые прошли в РФ в субботу. По его мнению, протестующие сами поставили себя вне закона.

"Эти акции незаконны. Мало того, что они не согласованные, так они проходят в период эпидемий. Конечно, надо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушения [в задержаниях]", - заявил Фадеев.

Глава СПЧ подчеркнул, что это не первые несанкционированные акции, которые проходят в России. "Обычно это заканчивается тем, что составляют акт об административном правонарушении и отпускают. Я уверен, что и сейчас, если не будет каких-то провокаций, столкновений с полицией, точно так же произойдет", - добавил он.

В субботу в десятках российских городов граждане вышли на несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. К ночи стало известно о том, что акции протеста закончились задержанием свыше трех тысяч человек. Больше тысячи человек задержаны в Москве. Митинг стал самым массовым несогласованным мероприятием за всю новейшую историю России .

Задержания сопровождались избиениями людей силовиками, которые использовали дубинки. СК РФ также заявил о насилии в отношении силовиков, в связи с чем были начаты доследственные проверки.