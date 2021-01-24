ВСЕ ФОТО Комитет Госдумы по информполитике проанализирует фейки, появившиеся в соцсетях во время и после проведения протестных акций 23 января и подготовит по ним итоговый отчет

Moscow-Live / Ольга Шуклина Александр Хинштейн

Фото: Государственная Дума Москва, 23 января 2021 года

Фото: sotavision / YouTube.com

Комитет Госдумы по информполитике проанализирует фейки, появившиеся в соцсетях во время и после проведения протестных акций 23 января и подготовит по ним итоговый отчет, сообщил глава комитета Александр Хинштейн.

По его словам, Комитет намерен детально проанализировать все эти фейки, подтасовки и провокации, подготовленный по ним итоговый отчет будет открытым, сообщил Хинштейн в своем Twitter.

В ТикТоке активно качаются фейки о сакральных жертвах, забитых на митингах. Вообще, число фейков при подготовке и проведении акций - просто запредельно. @infokomitet_gd намерен детально проанализировать все эти фейки, подтасовки и провокации, итоговый отчёт - сделаем открытым. pic.twitter.com/LWXsayntqe — Александр Хинштейн (@Khinshtein) January 24, 2021

Что касается конкретных примеров фейков, то к ним можно отнести публикацию в соцсетях фотографии якобы погибшего участника акций протеста. По данным Telegram-канала Mash, появившаяся в TikTok подобная информация является фальсификацией. На фото якобы погибшего изображен Виталий Цаль, более известный как Arthas или Папич. В июне 2020-го он перенес операцию на носовой перегородке и поделился этой новостью на своей страничке в VK. Теперь это фото появилось в соцсетях как свидетельство "зверства силовиков" вместе с другими похожими фейками.

Представитель стримера Максим Игнатьев рассказал Mash, что это, скорее всего, дело рук хейтеров. Сам Виталий о своей "смерти" ничего не знает, и комментировать все это не собирается.

К фейкам также отнесли кадры подхода к Москве бронетехники, которую якобы направили в столицу накануне субботних акций протеста.

Фейками названы и сообщения о многих пострадавших при разгоне шествий и митингов в столице в результате действий правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, к вечеру воскресенья, 24 января, в больницах города не осталось ни одного пострадавшего во время субботних несанкционированных акций. Накануне в приемные отделения столицы были доставлены 29 человек, всех их осмотрели, всем оказали помощь и отпустили домой.

Тем временем информированный источник в медицинских кругах сообщил "Интерфаксу", что медпомощь потребовалась 60 участникам несанкционированной властями акции в Москве, а в больницы попали "около 30 граждан из числа обратившихся". По его словам, остальным пострадавшим помощь была оказана на месте.