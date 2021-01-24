Алексей Навальный

Алексей Навальный / YouTube

Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", опубликованный 19 января на YouTube, набрал к воскресенью, 24 января, более 78,5 млн просмотров. Двухчасовое видео ФБК рассказывает о дворце, который строится и содержится, в том числе, за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями президента РФ Владимира Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.

Накануне на беспрецедентно массовых акциях протеста, прошедших в 110 городах в субботу, 23 января, некоторые участники шли с плакатами, посвященными дворцу Путина и с туалетными ершиками. Эти "золотые ершики" стали одной из самых обсуждаемых деталей расследования Навального про дворец Путина в Геленджике, так как в одно из зданий на прилегающей к нему территории, как сообщалось в фильме, приобрели ершик и держатель для туалетной общей общей стоимостью в 157 тысяч рублей (700 евро - итальянский туалетный ершик и 1038 евро - держатель для туалетной бумаги).

Сам тайный дворец Путина-монарха, по самым осторожным оценкам, оценивается примерно в 100 миллиардов рублей.

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ФБК обнародовал архитектурный план здания, построенного на мысе Идокопас в Геленджике. По данным расследователей, дворец площадью 17 691 квадратный метр является самым большим, cамым секретным и самым охраняемым частным жилым помещением в России. На прилегающей к особняку территории расположены хоккейная площадка, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море.

Навальный назвал этот фильм "психологическим портретом", который позволяет понять, "как простой советский офицер превратился в безумца, помешанного на деньгах и роскоши".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о расследовании ответил, что "ничего нового" в фильме "не представлено". Он заявил, что подобные материалы являются "качественной клюквой", "лохотроном" и создаются "жуликами" для изъятия денег у населения.