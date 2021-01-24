Санкт-Петербург, 23 января 2021 года

Фото: Савва Приходько

Порядка 40 журналистов были задержаны на массовых акциях протеста в российских городах в субботу, но почти все сразу отпущены после проверки документов, сообщил "Интерфаксу" председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев (не тот скандальный "ударник кремлевской пропаганды" с телеканала "Россия-1").

"Пока точную цифру я сказать не могу, но примерно несколько десятков, около 40 или больше журналистов были задержаны, практически сразу почти все были отпущены или доставлены в отделения и после этого отпущены. Несколько человек получили ранения во время столкновений, но не тяжелые, у кого-то была разбита техника", - сказал журналист, телеведущий, военный корреспондент, телепродюсер и кинодокументалист Владимир Соловьев, ранее работавший на каналах ВГТРК (ныне "Россия"), ОРТ (ныне Первый канал), ТСН, ТВ-6 и др.

СЖР намерен разобраться во всех известных случаях, когда журналисты пострадали при выполнении своего профессионального долга, пообещал глава Союза журналистов. Он заявил, что при необходимости Центр правовой защиты журналистов готов оказать помощь пострадавшим. В целом, по его словам, в подавляющем большинстве случаев журналистам никто не мешал освещать акции.

Соловьев отметил, что, по многочисленным трансляциям с места событий и сообщениям коллег, работавших на месте событий, можно сделать вывод, что "журналисты, которые были в ярко-желтых или в ярко-синих жилетах, свободно передвигались даже между рядами полицейских и росгвардейцев, где их спокойно пропускали, а в случае задержаний - сопровождали каждого задержанного".

"Были случаи, когда, действительно, журналистов в каких-то городах было больше, чем протестующих. В Москве на Пушкинской было, может быть, несколько сотен журналистов из разных изданий, в том числе иностранных, они включались в прямой эфир", - рассказал Соловьев.

Больше всего представителей СМИ задержали в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении, размещенном на сайте СЖР.

Беспрецедентно массовые акции протеста в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу в 110 городах страны. Было задержано почти 3500 человек. Больше всего задержанных было в Москве и Санкт-Петербурге (1360 и 523 человек соответственно). Это рекордные цифры за все время протестных акций в современной России.