В Курске уволен из системы МВД майор полиции Руслан Агибалов, записавший видео в поддержку оппозиционера Алексея Навального и всех политзаключенных в России.

"Я, майор курской полиции Агибалов Руслан Евгеньевич, хочу обратиться со словами поддержки в адрес Навального Алексея Анатольевича и его семьи", - сказал полицейский на видео, попросив не считать свое выступление призывом к участию в митинге.

Агибалов сказал, что больше всего опасается за то, в какой стране вырастут его дети, которые за несогласие с действующей властью и высказывание недовольства могут быть лишены свободы или жизни.

"Также я боюсь, что, когда мои дети вырастут, они зададут мне вопрос: "Папа, а что ты сделал для того, чтобы мы жили в свободной процветающей стране". И мне нечего будет им ответить". Майор Руслан Агибалов попросил руководство полиции отнестись к его поступку "с пониманием".

Однако спустя час после публикации видео Агибалову позвонили из местного управления ФСБ и попросили приехать на беседу в УВД Курска. Эта беседа продлилась семь часов. Сотрудники спецслужб интересовались у Агибалова, кто его куратор, платили ли ему деньги, зачем он снял и разместил видео. Потом сотрудники ФСБ осмотрели телефон Агибалова и в два часа ночи начальник отдела кадров курской полиции зачитал майору представление об увольнении за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

Как заявили в МВД по Курской области, Агибалов "уволен по отрицательным основаниям за поступок, порочащий сотрудника органов внутренних дел", сообщает издание "Открытые медиа".