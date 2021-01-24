Госкорпорация "Ростех" начала разработку нового поколения истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия.

"Проект Перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением "МиГ-41" находится на стадии опытно-конструкторских работ", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации. Опытно-конструкторские работы завершаются созданием прототипа.

Уже известно, что на данный момент проведено 200 различных тестов.

Предполагается, что свой первый полет МиГ-41 (ПАК ДП) может совершить уже в 2023 году, а к 2030 году "воздушный истребитель-перехватчик" выйдет в серийное производство и встанет на смену истребителю-перехватчику дальнего радиуса действия МиГ-31, который был принят на вооружение в 1981 году.

Ранее в Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" заявляли, что МиГ-41 сможет выполнять боевые задачи в ближнем космосе. Он должен стать "абсолютно новым самолетом", а не глубокой модернизацией предшественника. В МиГ-41 будут использованы совершенно новые технологии для работы в Арктике, а в перспективе он сможет выполнять задачи без пилота.

Еще в 2017 году в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" гендиректор АО "РСК МиГ" Илья Тарасенко объявил, что при высоте полета более 25 километров скорость нового истребителя-перехватчика будет достигать 4,3 Маха (4500 километров в час). Предполагается что истребитель будет создан с применением новых технологий малозаметности (стелс) и иметь очень большой радиус перехвата - до 1500 километров. Ракеты Р-37 и перспективная Р-37М позволят этому истребителю поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Как отмечает РИА "Новости", в 2020 году американский журнал Military Watch спрогнозировал, какими могут быть российские боевые самолеты будущего. В частности, о МиГ-41 сообщалось, что он будет сочетать преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31 и технологии нового поколения. Таким образом, отмечало издание, МиГ-41 сможет угрожать вражеским спутникам. А американское специализированное издание The National Interest даже причислило МиГ-41 к шестому поколению.