Санкт-Петербург, 23 января 2021 года

Фото: Савва Приходько

Комментируя субботние беспрецедентные по массовости акции протеста, прошедшие 23 января в 110 городах России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в них приняло участие не так много граждан, но это были те, кто пытается раскачать ситуацию.

"Это выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию. На самом деле не качается, потому что, вы не забывайте, вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина", - сказал Песков в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1"(ВГТРК).

Он подчеркнул, что много людей голосовало за поправки в Конституцию. "Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России", - цитирует Пескова "Интерфакс". При этом пресс-секретарь президента подчеркнул: "Я с уважением отношусь ко всем точкам зрения, но я категорически против участия в незаконных акциях, потому что иной оценки там быть не может, это нарушение закона".

По независимым оценкам, в субботних акциях протеста, которые не были согласованы с властями, приняли участие более 110 тысяч человек. Более 3500 были задержаны - это рекордный показатель во всей российской новейшей истории. Только в одной Москве, по оценкам СМИ, в протестах приняли участие до 40 тысяч человек, "Белый счетчик" оценил численность московской акции в 20 тысяч человек, а МВД - всего в 4 тысячи человек.

То, что Песков говорит про то, что вышло мало людей - хороший знак. Значит в докладную папочку Путину положили цифру МВД о 4 тысячах в Москве. Отрыв от реальности президента увеличивается. В этих условиях обман и неинформирование сродни предательству. — Teem (@numanov_t) January 24, 2021

Пескова беспокоит, что мало вышло на акцию и призывает чтобы вышли больше людей? Если выйдут, он может должность потерять… — Алваз (@OVFUAx4X19Dt1uz) January 24, 2021