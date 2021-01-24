54-летняя Маргарита Юдина, получившая от ОМОНовца удар ногой в живот и закрытую черепно-мозговую травму во время акции протеста в Санкт-Петербурге, находится в удовлетворительном состоянии и готова к выписке из больницы, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что женщина была госпитализирована в реанимацию НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе из-за того, что поинтересовалась у сотрудников ОМОН, почему они так грубо задерживают молодого человека. В ответ на вопрос один из силовиков пнул ее ногой в живот, женщина упала и ударилась затылком об асфальт.

После того, как этот инцидент получил огласку, прокуратура Петербурга и ГУ МВД по городу и области начала проверку данного факта. Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

В больнице пострадавшую от рук полицейских женщину посетил начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУМВД России полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес извинения Маргарите Юдиной. Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и, при необходимости, оказать помощь.

В Петербургском НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, куда была доставлена пострадавшая, не стали комментировать информацию о здоровье 54-летней пациентки. Однако неназванные источники стационара сообщили "Фонтанке.ру" о ее тяжелом состоянии. Однако директор НИИ Скорой помощи Вадим Мануковский заявил, что пострадавшая "чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал". Позднее Мануковский заявил, что "такого не говорил" и уточнил, что будет созвана пресс-конференция. В Комитете здравоохранения города также сообщили, что информация о состоянии Юдиной будет оглашена правительством Петербурга в течение дня.

К вечеру здоровье Маргариты Юдиной улучшилось настолько, что показаний к стационарному лечению не осталось. По данным полиции, пострадавшая претензий к ГУ МВД не имеет, что следует из опубликованной в Telegram-каналах аудиозаписи ее встречи с начальником охраны общественного порядка Петербурга Сергеем Музыкой.

Официально личность полицейского, пнувшего Юдину, не установлена.

А вот росгвардеец, смеявшийся на видео над инцидентом в Петербурге, где правоохранитель ударил женщину ногой, будет уволен, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. "К сожалению, это контрактник 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии (Москва). Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ", - написал Хинштейн в своем Twitter.