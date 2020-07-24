"По нашей информации, было задержано около 50 азербайджанцев", - сказал он. Тоноян отметил, что нападения были также за несколько дней до прошедшей ночи

Moscow-Live.ru НТВ уточняет, что этническая драка произошла в столичном районе Марьино

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

В Москве минувшей ночью произошли стычки между выходцами из Азербайджана и Армении. В полицию доставили 13 человек, один участник потасовок пострадал.

Член Объединения армян России Давид Тоноян рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что было зарегистрировано как минимум пять случаев нападения на армян. По его словам, неизвестные избивали пешеходов, которые шли по улице и просто говорили на армянском языке. В эти районы выезжали сотрудники ОМОНа и Росгвардии.

"По нашей информации, было задержано около 50 азербайджанцев", - сказал он. Тоноян отметил, что нападения были также за несколько дней до прошедшей ночи. Армян избивали на бульварах, при входе в метро, на стройках. Теперь диаспоре "придется предпринять меры" для самообороны и защиты людей, добавил Тоноян.

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НТВ уточняет, что этническая драка произошла в столичном районе Марьино. А на видео также слышно, как один участник избиения обращается к жертве, напоминая ему про конфликт в Карабахе: "Эй, армянин! Карабах знаешь?"

Минувшей ночью в московском Марьине случилась массовая драка армян с азербайджанцами, сообщается о двух пострадавших. Беспорядки пришлось останавливать с помощью Росгвардии и ОМОН, задержаны 13 человек.



Причина конфликта неизвестна pic.twitter.com/2NLuEwsFw2— НТВ (@ntvru) July 24, 2020

Как сказал тот же Тоноян РБК, утром более десятка его соотечественников в разных районах Москвы обнаружили, что их машины повреждены.

В столичном управлении МВД сообщили, что 13 человек доставлены в отделение полиции, однако в правоохранительных органах не раскрывают национальность участников конфликта. "Сложно говорить, в какой форме он протекал. Один человек, по предварительным данным, пострадал. После оказания помощи был отпущен, потом он также был доставлен в отдел полиции", - отметили в полиции.

"Война диаспор" началась и в других странах. Ранее издание Oxu.az писало о нападениях армян на азербайджанцев в Бельгии и США. После чего генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев обратился к коллегам из США, Франции и Бельгии с призывом расследовать эти преступления. В документе говорится, что 21 и 22 июля многочисленные члены армянской общины "совершили акты вандализма" против диппредставительств Азербайджана и граждан страны. "В результате азербайджанские мирные демонстранты получили телесные повреждения различной степени", - говорится в сообщении, которое приводит "Настоящее время".

Еще одна массовая драка армян и азербайджанцев произошла у посольства Армении в Кишиневе (Молдавия). Полиции удалось пресечь потасовку, сообщает Ava.md.

Несколько дней назад сообщалось о противостоянии выходцев Армении и Азербайджана на рынках Москвы. Тоноян тогда сказал, что на одном из рынков, который принадлежит азербайджанцам, запретили торговать армянскими продуктами.

А 18 июля посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что армянских экспортеров перестали пускать на рынок "Фуд Сити" в Москве. Владельцами рынка являются основатели и совладельцы группы компаний "Киевская площадь", уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев. Тоганян тогда говорил, что не знает, причастны ли лично они к инциденту. На следующий день после случившегося глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заявил, что обсудил ситуацию с Тоганяном и никаких проблем с реализацией товаров в "Фуд Сити" у армянских экспортеров нет. Вечером того же дня посол Армении подтвердил РБК, что более проблем с доставкой и торговлей армянскими товарами на рынке не было.

23 июля Тоганян заявил, что, по словам армянских экспортеров, из торговых центров всей сети "Твой дом", которая принадлежит Аразу Агаларову, исчезли все армянские товары. Речь шла о консервированных продуктах, минеральной воде и алкоголе. Прилавки, по словам Тоганяна, заполнили товарами, произведенными в Азербайджане. В "Крокус Групп" (владелец сети гипермаркетов "Твой дом") отказались от комментариев.

Армения и Азербайджан 12 июля обвинили друг друга в возобновлении обстрелов на границе. Инцидент произошел в Товузском районе азербайджано-армянской границы.

В Минобороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении, "грубо нарушив режим прекращения огня" на азербайджано-армянской государственной границе, "подвергли обстрелу" их позиции из артиллерийских установок. Министерство обороны Армении, в свою очередь, обвинило Азербайджан в артиллерийском обстреле на границе позиции армянской армии.

В ООН и ОБСЕ выразили глубокую обеспокоенность по поводу эскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе и призвали к немедленному прекращению огня.