Пресс-служба Президента России Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что протесты в Хабаровске организованы не из-за рубежа, но к ним присоединились "псевдооппозиционеры" из других регионов

Пресс-служба Президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что протесты в Хабаровске организованы не из-за рубежа, но к ним присоединились "псевдооппозиционеры" из других регионов. Об этом Песков заявил, комментируя слова врио губернатора Михаила Дегтярева о том, что ситуация в регионе подогревается извне, пишет "Интерфакс".

По словам Пескова, продолжающиеся акции протеста в Хабаровске "являются питательной почвой для разных квази или псевдооппозиционеров, специальных дебоширов, которые на этом кормятся и туда прилетели". "В целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа, нельзя. Мы об этом и не говорили. Но то, что со временем к этим акциям присоединились эти элементы, это однозначно. Здесь нет никаких противоречий", - сказал пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, является ли раскачивание ситуации в российском регионе из-за рубежа вопросом Кремля, Песков заявил, что "никто этого не допустит", а органы правопорядка на местах "делают свою работу весьма корректно и правильно". Поэтому о необходимости докладов президенту по этому поводу говорить рано.

23 июля врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что протесты в Хабаровске подогреваются иностранцами. Он уточнил, что поначалу акции протеста возникли из-за "абсолютно праведного гнева по манере и вопросу задержания губернатора". Глава региона считает, что первоначальные протесты "шли от души", тогда как в дальнейшем в Хабаровск "слетелись граждане в том числе иностранных государств", которые якобы пытаются "раскачать" ситуацию в регионе. По словам Дегтярева, правоохранительные органы и спецслужбы "занимаются всей сетью этих товарищей".

Накануне в Хабаровске напали на ведущего программы "Навальный Live" Дмитрия Низовцева. Он прилетел в город на прошлой неделе и вел прямые трансляции с митингов. На Низовцева напали, когда он выходил из машины товарища у своего подъезда. "Ребра болят, руки, ноги, лицо опухает", - рассказал он "Новой газете", заявив, что намерен подавать заявление в полицию. Низовцев, в прошлом журналист хабаровского краевого телеканала "Губерния", работает региональным менеджером в штабе Навального в Москве. Он был отправлен в Хабаровск для освещения протестов.

Другой жертвой нападения стал координатор регионального отделения "Открытой России" Сергей Наумов, который прибыл в город из Комсомольска-на-Амуре. У журналиста выбили телефон и "довольно сильно избили": нападение Наумов связал с освещением протестов в Хабаровске. Многолюдные акции протеста идут уже две недели, но при этом замалчиваются на федеральных каналах.