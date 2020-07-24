Временный глава Хабаровского края объявил о первых изменениях в правительстве

Официальный сайт Хабаровского края и Правительства Хабаровского края Ранее новый временный глава края заявил, что будет завоевывать жителей края каждодневной работой, открытостью и общением. По его словам, отношение народа не измеряется митингами, а сам он готов уехать, если прежний глава края Сергей Фургал "оправдается в суде"

Михаил Дегтярёв / instagram.com

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначил первым заместителем председателя правительства края руководителя аппарата комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александра Никитина. Об этом сообщил Дегтярев во время прямого эфира в Instagram.

"Из правительства ушел первый заместитель Владимир Хлапов, его заявление я удовлетворил. На его место будет назначен Александр Александрович Никитин - это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Государственной думе. Это логично, с руководителем всегда приходит свой руководитель аппарата", - сказал Дегтярев.

Дегтярев также сообщил, что ждет заявления об увольнении от Юрия Золочевского, занимающего должность первого зампредседателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам. С должности советника губернатора также уходит Захар Синяговский, который сосредоточится на работе руководителя ЛДПР в Хабаровском крае.

Ранее новый временный глава края заявил, что будет завоевывать жителей края каждодневной работой, открытостью и общением. По его словам, отношение народа не измеряется митингами, а сам он готов уехать, если прежний глава края Сергей Фургал "оправдается в суде". Также политик заявил, что намерен вернуть в отношения с федеральным центром "тяжеловесность края". "Чтобы губернатор звонил, а на том конце, в Москве, брали трубку вице-премьеры, премьер-министр, губернаторы, крупный бизнес", - пояснил врио губернатора, добавив, что, когда он звонит, "берут трубку все".

Кроме того, Дегтярев рассказал, что по прилете в Хабаровск в аэропорту его встретили двое "крепких" мужчин, которые представились охраной. Дегтярев хотел отказаться от их услуг, но затем передумал. "Есть некоторые ребята, которые недовольны моим приездом сюда, и это не рядовые граждане", - объяснил он. По словам Дегтярева, эти люди не согласны с удалением от власти некоторых "финансовых групп", с увольнением чиновников.

Говоря о продолжающихся вторую неделю протестах, врио главы края заявил, что они подогреваются иностранцами. По словам врио, поначалу акции протеста возникли из-за "абсолютно праведного гнева по манере и вопросу задержания губернатора". Глава региона считает, что первоначальные протесты "шли от души", тогда как в дальнейшем в Хабаровск "слетелись граждане в том числе иностранных государств", которые якобы пытаются "раскачать" ситуацию в регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в регионе накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения, чем и занимается исполняющий обязанности. Песков также порекомендовал не делать обобщающих выводов на основе лозунга "Дегтярева домой" и "подождать какое-то время перед тем, как давать какие-то оценки". Сами протесты он назвал "эмоциональной реакцией" хабаровчан.