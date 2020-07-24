ВСЕ ФОТО Совет Федерации одобрил закон о признании экстремизмом нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждения части ее территории. Как отмечает "Интерфакс", закон принят в соответствии с частью 21 статьи 67 Конституции, которая не допускает действия, направленные на отчуждение части территории России, а также призывы к таким действиям

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Павел Крашенинников

Госдума РФ Андрей Клишас

Пресс-служба Совета Федерации РФ

Совет Федерации одобрил закон о признании экстремизмом нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждения части ее территории. Как отмечает "Интерфакс", закон принят в соответствии с частью 21 статьи 67 Конституции, которая не допускает действия, направленные на отчуждение части территории России, а также призывы к таким действиям.

Законопроект по этой поправке подготовили и внесли председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он уточняет терминологию действующего федерального закона N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", который относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности.

Сообщалось, что в дальнейшем уголовный кодекс РФ будет дополнен новой статьей 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации", санкции по которой предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет и крупные штрафы. Если публичные призывы совершены впервые, то лицу будет грозить административная ответственность. Наказание закрепляется в виде штрафа: для граждан - от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

При этом повышенные размеры административных штрафов предусмотрены для публичных призывов с использованием СМИ, сети интернет либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей. Такие дела будут рассматриваться в районных судах по ходатайству прокурора.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников также отметил, что для реализации поправок, внесенных в конституцию, будут изменены положения примерно 100 законодательных актов. Особенно явные изменения претерпят законы, связанные с социальными гарантиями, и, в частности, с индексацией пенсий. Отдельно будут приняты законы о госсовете, культуре, науке и закрытых территориальных образованиях.

Что же до запрета сепаратизма ("действий и призывов к отчуждению части территории"), то его в Конституции до сих пор не было, но он уже есть в Уголовном кодексе России - это статья 280.1. Статью "за сепаратизм" применяли, например, к крымчанам, выступающим против присоединения Крыма, дела такого рода возбуждают против блогеров и журналистов.