ЕСПЧ рассмотрит жалобу на "угон в армию" сотрудника ФБК Ионова в приоритетном порядке

Bumble-Dee / DepositPhotos Накануне в Гагаринском райсуде Москвы прошло заседание по обжалованию призыва

АГН Москва / Кирилл Зыков

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в приоритетном порядке принял жалобу, касающуюся призыва в армию сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Артема Ионова. У Ионова диагностирована астма, написал на своей странице в Facebook директор ФБК Иван Жданов.

"Европейский суд по правам человека принял жалобу в приоритетном порядке. Это очень редкий случай. До 31 июля Россия должна предоставить информацию и документы о том: имелась ли астма у Артема, есть ли основания для освобождения от службы, соответствует ли воинская часть условиям в воинской части, где он проходит службу, имеются ли доступ к медикаментам. Мы надеемся, что очень быстро получим решение европейского суда", - полагает Жданов, которого цитирует Znak.com.

Накануне в Гагаринском райсуде Москвы прошло заседание по обжалованию призыва. Ионова даже не известили о заседании "и в участии в деле отказали". Во время суда представители призывной комиссии заявили, что справка о болезни Ионова "была нечитаемой", а призыв осуществили на законных основаниях. Суд признал призыв в армию законным.

Ионов отвечал за техническое обеспечение эфиров программы "Россия будущего", которая выходит на ютьюбе и которую ведет Алексей Навальный. Ионова забрали в армию, чтобы помешать эфирам, считает Жданов.22 июня Ионова забрали на распределительный пункт в городе Железнодорожный Московской области. Иван Жданов считает, что Ионова "похитили в стиле Руслана Шаведдинова".

По информации директора ФБК, у Ионова отобрали средства связи, также к нему не пускали юриста. 26 июня военкомат Московской области отправил Ионова в армию, затем стало известно, что молодого человека отправили в Благовещенск.

Юрист ФБК Алексей Молокоедов рассказал, что последний раз Ионов выходил на связь 13 июля из Амурской области. В настоящий момент местонахождение сотрудника ФБК неизвестно.

Напомним, в декабре 2019 года в квартире менеджера проектов ФБК Руслана Шаведдинова прошел обыск. Причем, когда в квартиру к Шаведдинову ворвались силовики, ему не удалось ни с кем связаться, а те, кто пытался дозвониться молодому человеку, слышали "обслуживание абонента временно приостановлено". Позже стало известно, что его отправили служить на архипелаг Новая Земля. В ФБК назвали такую срочную отправку Шаведдинова на службу похищением.