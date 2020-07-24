АГН Москва / Софья Сандурская Члены избиркомов в регионах пожаловались на низкие выплаты за работу на общероссийском голосовании

АГН Москва / Софья Сандурская

Члены избирательных комиссий в ряде регионов пожаловались на низкие выплаты за работу на общероссийском голосовании. В ЦИК сообщили, что деньги на голосование выделялись Минфином еще в феврале, пересчитать эту сумму уже не представляется возможным, а доплаты должны проводиться из региональных бюджетов, пишет "Коммерсант"

Работники нескольких участковых избирательных комиссий (УИК) Воронежа рассказали, что получили за работу на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции по 6 тыс. руб. По их словам, оплата за семидневную работу с 25 июня по 1 июля оказалась сопоставима с той, что они получали за работу на президентских выборах 2018 года.

"За один день они получали одну седьмую. Больше всего получили, разумеется, председатели и их замы, потому что они должны были присутствовать каждый день. Люди не знали, что они получат так мало", - прокомментировал ситуацию замглавы регионального отделения партии "Яблоко" Павел Губанов.

Как рассказал председатель Воронежского облизбиркома Сергей Канищев, на оплату труда членов комиссий из федерального бюджета было выделено 195 млн руб. По его словам, исходя из общего числа членов УИК в 17 тыс., средняя выплата должна достигать 11,5 тыс. рублей, а размер выплаты зависит от активности участия и графиков дежурств. Кроме того, членам комиссий положены дополнительные выплаты за работу в условиях пандемии коронавируса, однако точную сумму этих поступлений глава облизбиркома назвать затруднился. По его словам, жалоб от членов УИК к нему не поступало.

Источник в региональной администрации удивился недовольству членов УИК полученными суммами. "Судя по всем расчетам, люди должны получить очень приличные деньги. Также туда заложены региональные доплаты, что-то около 50 млн руб. Возможно, просто не все еще пришло", - предположил он.

Напомним, ранее члены УИК жаловались и на тяжелые условия труда на общероссийском голосовании, включая отсутствие бесплатных обедов и транспорта для перемещения при надомном голосовании. А некоторые председатели УИК жаловались на практически круглосуточную занятость. По рассказам некоторых членов московских УИК, оплата их труда за все дни общероссийского голосования составила около 5-6 тыс. руб. Однако член ТИК московского района Братеево Евгений Федин рассказал, что ему всего за два рабочих дня выплатили 12,5 тыс. рублей. Как следует из сметы расходов братеевской ТИК на подготовку и проведение общероссийского голосования, всего на вознаграждение работников ТИК и УИК района было выделено более 3 млн руб.

По данным координатора общественной организации "Наблюдатели Петербурга" в Ленинградской области Юлии Изюмовой, члены ряда УИК города Кингисеппа получили от 7 тыс. до 13 тыс. руб., тогда как члены территориальной избирательной комиссии (ТИК) - от 30 тыс. руб. и выше. Те, кто обходил избирателей на дому, получили значительно меньше, чем те, кто только выдавал бюллетени и принимал статистические данные.

Член нижегородской УИК за пять дней работы получила 17 тыс. рублей - меньше, чем на президентских выборах 2018 года, а член ульяновской УИК N 3328 Александр Брагин за четырехдневную работу получил 5 тыс. рублей, как и большинство его коллег. По его словам, некоторые члены УИК намерены выйти из комиссии, так как оплата в ее нынешнем виде не компенсирует моральных и физических затрат трехдневного голосования.

В Ульяновском облизбиркоме пояснили, что в среднем членам УИК заплатили по 7,5 тыс. руб. из расчета 37 руб. в час плюс премии, которые были распределены решением комиссии. Еще около 4,5 тыс. руб. члены УИК вскоре получат как компенсацию за опасность заражения коронавирусом. У председателей УИК стоимость часа работы в полтора раза выше (около 56 руб. в час), им также выплачивается премия, которую назначает председатель ТИК. Председатели ТИК получают оклад и премию в размере двух окладов - от 60 тыс. до 80 тыс. руб.

Денежное вознаграждение большинства членов УИК в Ханты-Мансийске составило около 7 тыс. руб. Они рассказали местным СМИ, что им обещали заплатить значительно больше в связи с эпидемией и необходимостью работать вне участков . В Казани члены УИК получили примерно по 8 тыс. руб., а руководство комиссии - по 10-12 тыс. руб. В Сургуте членам комиссии заплатили от 8 тыс. до 12 тыс. руб., но представители "Единой России" почему-то получили больше, чем представители остальных партий - 18-20 тыс. рублей

Источник в ЦИК сообщил, что деньги на оплату работы членов УИК выделялись Минфином еще в феврале, когда о многодневном голосовании речи не было, и пересчитать эту сумму уже не представляется возможным. "Доплата за дополнительные дни работы должна поступить из региональных бюджетов, и размер суммы каждый регион определяет сам", - отметил источник.

14 июля, накануне второго чтения поправок, позволяющих голосовать в течение нескольких дней, более 630 членов участковых избирательных комиссий подписали обращение к Центризбиркому, Госдуме и Совету Федерации с призывом отказаться от идеи многодневного голосования и законодательно запретить такую практику. По словам авторов обращения, прежний порядок выборов всегда давал возможность избирателям проголосовать в течение одного дня и без массовых очередей, поскольку явка в среднем никогда не превышала 41%.

"Даже один день голосования - это тяжелый труд членов УИК и наблюдателей, который начинается еще до восьми утра и заканчивается ночью подсчетом голосов и подведением итогов", - говорится в письме. Авторы отмечают, что большую часть времени во время общероссийского голосования члены УИК проводили в ожидании избирателей, а многодневное голосование ухудшит условия "и без того изнурительного труда", тем более что оплата в комиссиях не увеличивается пропорционально.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что в случае принятия поправок любые выборы будут проходить со скандалами, а их легитимность будет всегда подвергаться сомнению. Однако протест "Справедливой России" и КПРФ не помешал принятию поправок в третьем чтении. При этом ЛДПР, ранее также выступившая против поправок, изменила свою позицию, а лидер партии Владимир Жириновский заявил, что избиратель "не идет на выборы" в условиях однодневного голосования.