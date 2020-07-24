На ресторан "Армянский двор" в Саларьево напали около 20 человек

Архив NEWSru.com В здании разбиты стекла, использовались биты и арматура

Moscow-Live.ru

Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - около ресторана "Армянский дом" в Саларьево, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. "В кафе "Армянский дом" произошла стычка армян и азербайджанцев. В здании разбиты стекла, использовались биты и арматура", - сказал этот источник.

Информацию о случившемся изданию РБК подтвердил вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов. "Была такая ситуация, мы пока не знаем конкретно, что произошло. Представители диаспоры уехали туда выяснять, что там было", - сказал он.

"Информация пока есть только та, что в сети: напали, минут десять это все длилось, разбили витрины и уехали", - заявил РБК сопредседатель "Объединения армян России" Давид Тоноян.

О том, что в Москве среди выходцев из Азербайджана и Армении произошли новые стычки, сообщил и источник ТАСС в правоохранительных органах. "В Саларьево в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. А ранее семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили там погром. <...> Также несколько стычек между представителями двух диаспор произошли в других районах города", - заявил собеседник агентства.

На ресторан "Армянский двор" напали около 20 человек, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, они подъехали на место на машинах, после чего "начали громить все внутри и вокруг" и побили администратора ресторана.

Конфликты в Москве произошли на фоне обострения на границе Азербайджана и Армении.