В Люблинском суде на процессе по делу "Нового величия"подсудимые выступили с последним словом

АГН Москва / Софья Сандурская Гособвинитель посчитал квалификацию по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) излишней, оставил только "создание экстремистского сообщества" (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ)

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Подсудимые по делу организации "Новое величие" выступили с последним словом в Люблинском районном суде Москвы, передает РБК. Приговора в СИЗО ожидают четверо: Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин. Остальные трое - Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин - под домашним арестом. Изначально им вменяли создание и участие в экстремистском сообществе, но в последний момент на прениях прокуратура изменила обвинение.

Гособвинитель посчитал квалификацию по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) излишней, оставил только "создание экстремистского сообщества" (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ).

В Люблинском суде параллельно с основным процессом рассматривается также дело в отношении Павла Ребровского. В апреле прошлого года ему назначили 2,5 года колонии общего режима. После того как он отказался от своих показаний и тем самым нарушил досудебное соглашение, приговор ему отменили, а дело направили на новое рассмотрение. Еще один обвиняемый - Сергей Гаврилов - уехал из России. Его объявили в розыск и заочно арестовали. В начале июня миграционная служба Украины предоставила ему убежище. Все они категорически отрицают вину.

"Я хотела просить милости, но мой защитник сказал, что я должна просить правосудия. Милости просят виновные. Я прошу у вас правосудия, не только себе, но и остальным ребятам, - заявила 22-летняя Мария Дубовик. - Я не признаю себя виновной и до сих пор не могу понять, за что меня сейчас судят. Целый год мне казалось, что сейчас морок спадет и этот кошмар закончится. Но этого не произошло, и уже год из раза в раз нам повторяют, что белое - это черное".

Фигуранты дела обвиняются в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Обвинение считает, что они объединились для "подготовки преступлений экстремистской направленности", являлись "противниками президента Владимира Путина и всех без исключения российских силовиков", и в их планах была "подготовка конституционного переворота с последующим захватом власти", для чего они практиковали тренировочные выезды в Подмосковье с охотничьими карабинами и "коктейлями Молотова". Гособвинение требует для троих обвиняемых реальные сроки до 7,5 года колонии, еще для четверых - условные сроки.

Защита обвиняемых настаивает, что речь идет о провокации: фигуранты дела общались в чате на политические темы, туда внедрился предполагаемый осведомитель центра "Э" МВД, известный как Руслан Д., именно он придумал название "Новое величие", инициировал написание устава, приобретение оружия и выезды в лес для боевой подготовки.

Процесс стартовал в июне прошлого года. В ходе прений прокуратура заявила, что вина подсудимых полностью доказана и запросила для них от 6 лет условно до 7,5 года колонии. Защита, напротив, требует полного оправдания.Судья Александр Маслов удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен 6 августа.