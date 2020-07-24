Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что все ограничения, введенные в России из-за коронавируса, могут быть полностью сняты лишь в феврале следующего года. Об этом пишет РИА "Новости".

"Мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал министр, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.

По его словам, тогда можно будет спокойно говорить, что страна переходит в новую фазу возвращения к привычной жизни. Условием дальнейшего возвращения к привычной жизни является достижение популяционного иммунитета.

Накануне тот же Мурашко сообщил, что вакцинация медиков от коронавируса может начаться уже в августе Вместе с тем он не уточнил, когда предполагается массовая вакцинация населения.

В июне Мурашко говорил, что гарантированно прервет цепочку распространения COVID-19 лишь наличие иммунитета к болезни у примерно половины населения России.

"Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, это февраль", - сказал тогда министр, отвечая на вопрос о том, когда все ограничения можно будет снять.