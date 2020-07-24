ВСЕ ФОТО В Хабаровске напали на координатора регионального отделения "Открытой России" Сергея Наумова. Об этом "Новой газете" сообщила координатор образовательных проектов общественной организации Татьяна Усманова, добавив, что Наумов прибыл в город из Комсомольска-на-Амуре несколько часов назад

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Нападение Наумов связал с освещением протестов в Хабаровске

Стоп-кадр видео KRIKNEWS / YouTube Накануне в Хабаровске напали на ведущего программы "Навальный Live" Дмитрия Низовцева. Он прилетел в город на прошлой неделе и вел прямые трансляции с митингов

Штаб Навального в Хабаровске / YouTube

В Хабаровске напали на координатора регионального отделения "Открытой России" Сергея Наумова. Об этом "Новой газете" сообщила координатор образовательных проектов общественной организации Татьяна Усманова, добавив, что Наумов прибыл в город из Комсомольска-на-Амуре несколько часов назад.

"[Он] уже говорил, позвонил и писал нам, что за ним ходит наружка. Собственно, поэтому мы с ним и не встречались. Мы решили: пускай от него отстанут, а потом мы уже увидимся", - сказала Усманова. Недавно Наумов позвонил коллегам и сказал, что двое мужчин, которые ходили за ним весь день, на него напали: выбили телефон и "довольно сильно избили".

Сам Наумов уточнил, что некий мужчина, носивший маску и очки при 30-градусной жаре, напал на журналиста, когда тот попытался его сфотографировать, и хотел выхватить у него телефон. Когда завязалась драка, к ним подошел второй мужчина, начал спрашивать, что происходит, и одновременно попытался украсть у журналиста телефон. Нападение Наумов связал с освещением протестов в Хабаровске.

Накануне в Хабаровске напали на ведущего программы "Навальный Live" Дмитрия Низовцева. Он прилетел в город на прошлой неделе и вел прямые трансляции с митингов. На Низовцева напали, когда он выходил из машины товарища у своего подъезда. "Ребра болят, руки, ноги, лицо опухает", - рассказал он "Новой газете", заявив, что намерен подавать заявление в полицию.

Между тем врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о возможных провокациях на стихийных митингах. По его словам, правоохранительные органы оценивают общую криминогенную обстановку в крае как спокойную. "Но есть опасность некоторых провокаций. Чтобы их избежать, я всех призываю сохранять спокойствие. По возможности заняться своими делами, соблюдать социальную дистанцию", - заявил врио губернатора, которого цитирует "Интерфакс".

Накануне, 23 июля, Дегтярев отказался выходить к участникам несанкционированных акций в Хабаровске, которые выступают в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. "Вообще тут есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами", - сказал Дегтярев журналистам после визита в краевую больницу. Требование выйти к протестующим он назвал проявлением неуважения в том числе к президенту и самим себе.

В беседе с ведущим Владимиром Соловьевым он также заявил, что протесты в Хабаровске подогреваются иностранцами. По словам врио, поначалу акции протеста возникли из-за "абсолютно праведного гнева по манере и вопросу задержания губернатора". Глава региона считает, что первоначальные протесты "шли от души", тогда как в дальнейшем в Хабаровск "слетелись граждане в том числе иностранных государств", которые якобы пытаются "раскачать" ситуацию в регионе. По словам Дегтярева, правоохранительные органы и спецслужбы "занимаются всей сетью этих товарищей".

Ранее врио главы Хабаровского края заявил, что намерен завоевывать жителей края каждодневной работой, открытостью и общением, но отказался встретиться с участниками несанкционированного митинга на площади Ленина, объяснив это своей занятостью и опасениями из-за ситуации с коронавирусом. "Давайте временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющим обязанности, а 2021 год покажет", - сказал новый глава региона.

Несмотря на то, что местные жители назвали назначение Дегтярева "плевком от плешивого в Хабаровский край", сам он заявил на пресс-конференции, что Москва "услышала мнение избирателей", назначив его временным руководителем региона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил выбор Дегтярева как исполняющего обязанности главы Хабаровского края его "богатым опытом" работы в Думе, а также деловыми качествами, на которых настаивал в том числе лидер ЛДПР Владимир Жириновский.