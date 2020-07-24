В Норильске затопило шахту. 112 работников выведено на поверхность

В Норильске произошло подтопление шахты рудника "Маяк", передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Красноярского края 24 июля . Более 100 человек, работавших на предприятии, удалось вывести на поверхность. В "Норникеле" заявили, что угрозы жизни и здоровью работников нет. Ведутся работы по откачке воды и ликвидации подтопления. В ближайшее время предприятие может возобновить производство.

"В результате остановки восьми насосов по откачке приточной воды на отметке минус 245 идет подтопление шахты. В шахте находилось 112 человек, они выведены на поверхность", - заявил собеседник агентства. В ликвидации подтопления задействовано 37 человек, 6 единиц техники.

Позднее в пресс-службе краевого главка МЧС со ссылкой на Военизированный горно-спасательный отряд Норильска подтвердили информацию об инциденте.

Шахта "Маяк" принадлежит "Норильскому никелью". Это первый рудник на территории района Талнах Норильска, он является частью Октябрьского медно-никелевого месторождения Талнахского рудного узла. Его строили в 1963-1966 году.

"Рудник начал строиться как разведочно-эксплуатационная шахта. Когда же геологический прогноз стал более точным и обнадеживающим, специалисты приняли решение строить полноценный рудник, - цитирует "Тайга.Инфо" сайт мэрии Норильска. - Уже тогда было ясно, что под талнахскими горами скрыты большие богатства. Рудник, открывший для Норильского комбината новые горизонты, решили назвать "Маяком". В марте 1965 года была отправлена на переработку первая руда "Маяка"".