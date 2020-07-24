Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила на заседании ЦИК в пятницу, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, а 13 сентября будет объявлено основным днем голосования

ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что голосование в течение трех дней на выборах в сентябре должно обязательно применяться почти в половине регионов РФ, передает ТАСС. "Мы не берем все регионы, у нас разного рода кампании будут проходить в 83 регионах. Но мы разработали и предлагаем принять этот порядок [досрочного голосования 11 и 12 сентября] для 41 региона", - сказала она

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила на заседании ЦИК в пятницу, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, а 13 сентября будет объявлено основным днем голосования. К прежнему механизму выборов Россия если и вернется, то не скоро, подчеркнула глава Центризбиркома.

Элла Памфилова отметила, что голосование в течение трех дней на выборах в сентябре должно обязательно применяться почти в половине регионов РФ, передает ТАСС. "Мы не берем все регионы, у нас разного рода кампании будут проходить в 83 регионах. Но мы разработали и предлагаем принять этот порядок [досрочного голосования 11 и 12 сентября] для 41 региона", - сказала она.

По словам Памфиловой, "в обязательном порядке в этом 41 из 83 регионов порядок о досрочном голосовании должен быть применен на довыборах депутатов Госдумы, выборах высших должностных лиц субъектов РФ, основных выборов депутатов законодательных и представительных органов власти субъектов РФ и основных выборах в органы местного самоуправления в столицах субъектов РФ".

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что условия для проведения выборов надолго изменились, а о прежних, нормальных, нужно забыть. Она также назвала новые правила с растягиванием голосования на несколько дней "требованием времени", а не "прихотью", передает "Интерфакс".

"Эта строка протокола (досрочное голосование) несет другой смысл, чем в ситуации, когда выборы проводятся в нормальных условиях, о которых теперь, я думаю, что нам придется забыть надолго. Те условия, в которых раньше мы работали, надо просто забыть", - сказала она.

Если раньше досрочное голосование превышало определенный процент, то надо было "бить тревогу" и проводить проверку на возможные фальсификации, напомнила председатель ЦИК. Сейчас же комиссия стимулирует досрочное голосовние, чтобы растянуть выборы на три дня и обеспечить более-менее равномерное распределение избирателей по этим дням, отметила она.

По ее словам, "сейчас очень много идет спекуляций о том", что ранее ЦИК сам активно выступал за отмену досрочного голосования. "Когда ЦИК в этом составе начинала работать, мы столкнулись прямо на первом этапе нашей работы именно со злоупотреблением на местных выборах этим досрочным голосованием. И тогда в 2016 году у нас были все основания считать, что досрочное голосование является одним из основных источников для злоупотреблений и фальсификаций. И на том этапе мы все с этим боролись, практически ликвидировав его везде, где было можно", - сказала Памфилова.

По ее словам, избирательная система 2016 года и в 2020 году - "это небо и земля", так как удалось "вывести систему на новый качественный уровень". Сейчас можно позволить себе досрочное голосование, "которое широчайшим образом распространено в мире, тем более в тех условиях, в которых оказался весь мир, связанными с пандемией".

"Мы твердо уверены в том, что при проведении досрочного голосования обеспечим прозрачность, подконтрольность обществу, предупреждение всякого рода фальсификаций", - подчеркнула она и добавила, что это более удобно и безопасно для граждан.

Как ранее поясняла Памфилова, законодательство наделяет ЦИК правом при определенных условиях, например, исходя из ситуации с пандемией, вносить изменения в процедуру голосования своим постановлением и определить порядок голосования. Таким образом, по ее словам, Центризбирком может разрешить провести выборы в сентябре в течение нескольких дней, для этого нет необходимости корректировать законодательство. На заседании комиссии в пятницу председатель Центризбиркома объявила о планах провести сентябрьские выборы 11-13 сентября.

В сентябре выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных законодательных собраний.

Наблюдатели смогут "взаимозаменять друг друга"

ЦИК предложит партиям и кандидатам создать резерв наблюдателей на сентябрьских выборах, которые пройдут в течение трех дней. Памфилова напомнила, что действующая норма закона позволяет партии или кандидату назначить не более двух наблюдателей в одну избирательную комиссию. Однако, констатировала Памфилова, эта норма работала при голосовании в течение одного дня.

"Мы предложили норму: создаем резерв наблюдателей, даем партиям и кандидатам возможность не ограничиться фамилиями двух человек, но составить списки, резерв, они [эти наблюдатели] будут иметь право взаимозаменять друг друга, чтобы на протяжении всех трех дней и при всех формах голосования кандидат и партия имели право направить наблюдателей", - пояснила Памфилова.

Элла Памфилова заявила, что видеонаблюдение за ходом голосования на выборах в сентябре будет работать практически во всех регионах. "Сейчас у нас в тех регионах, где пройдут выборные кампании [в сентябре], практически везде видеонаблюдение предполагается. Там осталось несколько регионов, где этот вопрос завершается, будет обязательно [видеонаблюдение]", - сказала она.

По словам главы ЦИК, качество работы видеонаблюдения "будет не хуже, чем на общероссийском голосовании, а где-то даже и лучше".

Голосование "на пеньках и в багажниках" будет ограничено

В Центризбиркоме пообещали ужесточить требования к оборудованию мест для проведения досрочного голосования на придомовых территориях на выборах в сентябре, которые пройдут в течение трех дней.

Элла Памфилова подчеркнула, что ЦИК призывает регионы "не злоупотреблять этой формой голосования и ограничить ее [применение] только там, где есть крайняя необходимость, большой запрос и все условия". "Чтобы ограничить, упорядочить (применение этой формы голосования. - Прим. ТАСС) и обеспечить все необходимые нормы, мы ужесточаем требования к оборудованию места для досрочного голосования на придомовых территориях", - подчеркнула Памфилова.

По ее словам, место, предназначенное для такого голосования, "должно быть оборудовано таким образом, чтобы обеспечивалась тайна голосования, максимальное удобство для избирателей и безопасность".

Напомним, в условиях пандемии коронавируса и под предлогом борьбы с ним ЦИК перед недавним голосованием по поправкам в Конституцию радикально изменил правила работы избирательных участков. Их было разрешено оборудовать вне помещения: под тентами или в палатках на открытом воздухе. При надомном голосовании члены избиркомов также получили возможность разбить рабочую площадку во дворах и у подъездов. В итоге с первого дня плебисцита - 25 июля - пользователи соцсетей начали публиковать фото и видео с примерами голосования в необычных местах: от детских площадок и лавочек до камней и пеньков. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что "на лавочках и багажниках машин никто не голосует", а все участки оборудованы по правилам.

Лишь малая часть членов участковых избирательных комиссий (УИК) выразила неготовность работать на сентябрьских выборах в течение нескольких дней, утверждает Памфилова. У них есть право выйти из состава комиссий, добавила она.

"У нас свыше 900 тысяч членов УИК, широкое представительство более четырех десятков партий, общественных объединений. Из этого количества менее двух тысяч тех, кто выступал с воззванием, что не надо этого (проводить выборы в течение нескольких дней. - Прим. ТАСС) делать, это малая часть", - заявила глава комиссии.

Памфилова обратила внимание, что у членов УИК, не готовых работать на голосовании несколько дней, есть право выйти из состава комиссий. "У них есть право, если это (такая форма работы. - Прим. ТАСС) категорически для них невозможно, выйти из состава комиссий", - пояснила она.

"В любом случае большинство членов избирательных комиссий понимают эту задачу, понимают, что мы работаем в интересах наших избирателей, - уверена глава ЦИК. - Да, мы много усилий приложили во время общероссийского голосования, это был непростой труд, и сейчас придется потрудиться, но мы знаем, ради чего это делаем - ради удобства и безопасности наших избирателей".

Это утверждение Памфиловой выглядит спорным, особенно после конфуза, произошедшего 23 июля. Тогда ЦИК удалил из Twitter опрос о многодневном голосовании после того, как 93% респондентов высказались против. Им был задан вопрос именно об удобстве такой формы голосования, а не о том, насколько она соответствует честности и прозрачности самой процедуры выборов. "Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней?" - спросили у россиян.

Памфилова заявила, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут работать на избирательных участках только в основной день голосования 13 сентября, в дни досрочного голосования 11 и 12 сентября они задействованы не будут.

По ее словам, так было и при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. "Поскольку там программа такая на один день, перезалить ее дороже стоит", - отметила глава ЦИК.

ЦИК подготовит пакет своих поправок с учетом нововведений в избирательное законодательство.