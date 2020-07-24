За последние сутки число зараженных коронавирусом нового типа в России выросло на 5 811

Стопкоронавирус.рф В Москве за сутки зафиксировано 645 новых заболевших, всего в столице 236 616 случаев коронавируса

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

За последние сутки число зараженных коронавирусом нового типа в России выросло на 5 811. Это следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в стране уже 800 849 заболевших, новые случаи регистрировались в 84 регионах. В Москве за сутки зафиксировано 645 новых заболевших, всего в столице 236 616 случаев коронавируса. 248 новых случаев заболевания отмечено в Свердловской области, 196 - в Ханты-Мансийском АО, 194 - в Нижегородской области, 181 - в Санкт-Петербурге, 171 - в Иркутской области, 170 - в Мурманской области, 158 - в Ямало-Ненецком АО, 146 - в Алтайском крае, 143 - в Московской области, 134 - в Красноярском крае, 131 - в Краснодарском крае, 130 - в Хабаровском крае, 122 - в Ростовской области, 121 - в Челябинской области, 115 - в Омской, 112 - в Оренбургской области и Приморском крае, 110 - в Ульяновской, 105 - в Новосибирской области, 100 - в Тюменской области, 94 случая заболевания отмечено в Саратовской области, 90 - в Краснодарском крае, 88 случаев - в Воронежской области, 86 - в Волгоградской области, 71 - в Пермском крае, 68 - в Архангельской области, 67 - в Кемеровской области, 65 - в Сахалинской, 55 - в Кировской области, 53 - в Республике Коми, 50 - в Ивановской, 49 - в Якутии и Томской области, 48 - во Псковской области, 45 - в Ленинградской, 44 - в Пензенской, 43 - в Курганской области, + 42 - в Самарской области и Чувашии, 41 - в Ярославской области, 40 - в Дагестане, 39 - в Тамбовской и Белгородской области, 38 - в Бурятии и Камчатском крае, 37 - в Башкирии и Тульской области, 36 - в Республике Алтай, Рязанской области и Тыве.

35 человек заболели в Курской области, 34 - в Мордовии, 33 - во Владимирской области, 31- в Татарстане, 30 - в Астраханской области, 29 - в Калмыкии, 28 - в Амурской области и Карелии, 27 - в Тверской области и Ингушетии, 26 - в Вологодской области, Крыму, республике Марий Эл и Адыгее, 24 - в Калужской, 23 - в Брянской области и Карачаево-Черкесии, 22 - в Орловской, 20 - в Хакасии, 19 - в Смоленской области, 18 - в Новгородской области, 16 - в Северной Осетии, 15 - в Кабардино-Балкарии, 14 - в Забайкальском крае, 13 - в Калининградской и Магаданской области и Чечне, 12 - в Липецкой и Костромской области. 6 человек заболели в Севастополе, два - в Еврейской АО, один - в Ненецком АО. В Севастополе новых случаев заболевания не зарегистрировано.

В стране за сутки скончались 154 человека, за весь период - 13 046 человек. 27 пациентов умерли в Санкт-Петербурге, 15 - в Архангельской области, 11 - в Москве, десять - в Московской области, восемь - в Пермском крае, семь - в Свердловской области, по шесть - в Иркутской и Новосибирской областях.

Поправились и выписаны за последние 24 часа еще 8 444 пациентов, за все время - 588 774 человека. По выздоровлению за сутки выписаны 462 пациента в Москве, 469 - в Ямало-Ненецком АО, 451 - в Свердловской области, 394 - в Красноярском крае, 328 - в Московской области.

При этом, как сообщает столичный оперативный штаб по контролю за коронавирусом, за месяц число новых заболевших сократилось на 20,5%. Рекордно низкий с апреля уровень заболеваемости в Москве держится уже более трех недель, о стабилизации числа заболевших заявил и мэр Москвы Сергей Собянин. По всей стране наименьшие темпы прироста отмечены в Чукотском АО (0%), Московской области (0,2%), Москве, Калужской, Брянской, Смоленской, Липецкой областях, Кабардино-Балкарской республике (по 0,3%). В целом по стране темпы прироста составили 0,7%.

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия остается на четвертом месте в антирейтинге по числу зараженных коронавирусом, ее догоняет ЮАР (408 тыс. случаев вируса и суточный прирост более чем 13 тысяч). Лидером антирейтинга остаются США (более 4 млн зараженных), Бразилия (более 2,2 млн) и Индия (более 1,2 млн зараженных).