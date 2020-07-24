В российском правительстве объявили о возобновлении авиасообщения с Великобританией, Турцией и Танзанией

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский "Это стало возможным, потому что на протяжении достаточно длительного времени в Российской Федерации снижаются темпы прироста новой коронавирусной инфекции", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире канала "Россия 24"

Пресс-служба Президента России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об открытии авиасообщения с тремя странами - Турцией, Великобританией и Танзанией. "Это стало возможным, потому что на протяжении достаточно длительного времени в Российской Федерации снижаются темпы прироста новой коронавирусной инфекции", - сказала она в эфире канала "Россия 24".

По словам Голиковой, оперштаб будет очень внимательно следить за эпидемиологической ситуацией во всех странах, а также в городах РФ, куда традиционно прилетают борта. "Для того, чтобы возобновление авиационного сообщения не привело к росту количества заболевших", - уточнила вице-премьер.

Рейсы в Великобританию будут совершаться в Лондон: как напомнила Голикова, Британия не закрывала границы, но ввела карантин для прибывающих. Рейсы в Турцию с 1 августа будут прибывать в Анкару и Стамбул, с 10 августа в список добавятся Анталия, Бодрум и Даламан. В Танзании полеты из России будет принимать Занзибар.

В свою очередь, министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что авиавласти РФ ведут переговоры о возобновлении авиасообщения еще с 30 странами. Сегодня Росавиация уведомит авиакомпании о возобновлении с 1 августа полетов в Великобританию, Турцию и Танзанию, чтобы те в ближайшее время приступили к продаже билетов. На первом этапе полеты начнутся из Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

По состоянию на 8 июля Роспотребнадзор был готов возобновить международное авиасообщение с Китаем, Монголией, Вьетнамом, Шри-Ланкой, Великобританией, Германией, Италией, Финляндией, Норвегией, Данией, Нидерландами, Венгрией и Польшей. В ЕС же пока не готовы пускать на свою территорию граждан РФ из-за сложной ситуации с коронавирусом. Между тем Турция, а также Египет, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия и Арабские Эмираты ранее выразили готовность принимать российских туристов "на необременительных условиях".