Руслан Костыленков

АГН Москва / Софья Сандурская Фигуранты по делу "Нового величия" Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев (слева направо)

АГН Москва / Софья Сандурская

Фигурант уголовного дела об экстремистской организации "Новое величие" Руслан Костыленков рассказал, что во время задержания силовики изнасиловали его кухонным молотком. Фрагменты рассказа обвиняемого, изложенного в письменной форме, опубликовала "Медиазона".

Эта же информация содержится в материалах адвокатского опроса и заявлении обвиняемого в Следственный комитет. Костыленков сразу же рассказал защите об изнасиловании, но просил об этом не распространяться. 24 июля Костыленков должен выступить в суде с последним словом.

По словам обвиняемого, за три дня до его задержания, 12 марта 2018 года, он заметил за собой слежку и "сразу же понял, что это оперативники наружного наблюдения".

В день задержания ему позвонили в дверь и сказали, что пришли "от Ани". У Костыленкова нет дверного глазка, поэтому он предположил, что это от его подруги. "Я открыл дверь, и на меня, угрожая пистолетом, навалился сотрудник СОБРа. После того, как я упал на пол и закрыл голову руками, мои незваные гости начали лупить меня по рукам и ногам", - написал Костыленков.

Затем его заковали в наручники, посадили на стул и стали допрашивать. Все это время Костыленкова избивали. Один из силовиков заложил ему за резинку трусов "пакетик с порошкообразным веществом и грозил найти гранату", утверждает Костыленков.

После этого другой силовик надел Костыленкову на голову желтый пакет и стал душить. "Он же достал небольшую пластиковую коробочку и грозил применить ее. Что это было, я не понял, то ли паяльник, то ли шокер. Рыжий и Бивень [другие силовики] его остановили, так как посчитали, что применение этой "коробочки" - лишнее", - добавил фигурант.

По словам Костыленкова, двое сотрудников СОБРа привели его на кухню, поставили "в растяжку", били по почкам и изнасиловали ручкой молотка для отбивания мяса.

Другой оперативник пришел к обвиняемому и сказал, что нужно записать видео с признанием. "Мы делали это около пятнадцати минут, ибо текст для видео был слишком большой, и я не мог запомнить его с первого раза", - сказано в письме Костыленкова.

Адвокат Костыленкова Светлана Сидоркина несколько раз подавала в Следственный комитет заявления о пытках своего подзащитного. В марте СК в третий раз начал проверку жалобы. Сергиево-Посадский городской суд опять признал отказ возбуждать уголовное дело о пытках законным, 6 июля адвокат вновь обжаловала это решение.

Участников движения "Новое величие" - Марию Дубовик, Анну Павликову, Вячеслава Крюкова, Руслана Костыленкова, Сергея Гаврилова, Петра Карамзина, Максима Рощина, Дмитрия Полетаева, Павла Ребровского и Рустама Рустамова - задержали 15 марта 2018 года, перед президентскими выборами. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем (части 1, 2 статьи 282.1 УК).

По версии следствия, группа последователей запрещенного в России движения "Артподготовка" готовили "конституционный переворот с последующим захватом власти". Выступая "как противники президента Владимира Путина и всех российских силовиков", они якобы создали экстремистскую организацию "Новое величие", призванную "дестабилизировать действующий режим" и изменить форму правления в России путем свержения Путина.

Целью движения, утверждают следователи, было "безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима". Для этого активисты выезжали в Подмосковье, где тренировались в стрельбе и метании коктейлей Молотова.

По словам Владимира Путина, фигуранты "готовились к боевым действиям и проведению терактов в отношении органов власти". Президент РФ подчеркивал, что обвиняемые "сами писали об этом в своих документах". "Кроме этого, там у них холодное и нарезное оружие, гранаты или пару гранат - это ж серьезные вещи", - сказал Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

В основу обвинения легли показания информатора силовиков Руслана Данилова, фигурировавшего в качестве засекреченного ключевого свидетеля под именем Александра Константинова. Все обвинение строилось на его показаниях, меж тем именно он, по сути, был идеологом движения: обеспечивал группу финансами, написал "экстремистский" устав организации, придумал название "Новое величие", арендовал помещения для встреч.

Из материалов дела также известно, что в организации точно состояли еще три силовика, работавшие под прикрытием: старший уполномоченный капитан полиции М. И. Расторгуев, сотрудник Росгвардии Рустам Кашапов и оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления уголовного розыска МВД Юрий Испанцев. Причем Кашапов предоставлял фигурантам дела патроны для стрельбы по мишеням.

Фигуранты дела отрицают свою вину и называют дело сфабрикованным провокаторами из ФСБ и Центра "Э" МВД.

14 июля гособвинитель попросил Люблинский районный суд Москвы приговорить трех фигурантов дела "Нового величия" к реальным срокам: Руслана Костыленкова - к 7,5 года лишения свободы, Петра Карамзина - к 6,5, Вячеслава Крюкова - к шести. А для Дмитрия Полетаева, Марии Дубовик, Анны Павликовой и Максима Рощина запросили условные сроки (по 6,5, шесть, четыре и 6,5 года соответственно). Кроме того, прокурор попросил назначить некоторым подсудимым ограничения на использование интернета.

Один из обвиняемых - Сергей Гаврилов - сбежал из-под домашнего ареста и запросил политическое убежище на Украине. Рустам Рустамов, заключивший сделку со следствием, получил в прошлом году два года лишения свободы условно. Павел Ребровский также заключал досудебное соглашение со следствием и был приговорен к 2,5 года колонии. На допросе по делу других фигурантов Ребровский заявил, что признал вину под давлением следствия. Его дело направлено на новое рассмотрение.

Следствие считает Павла Ребровского "главой Отдела активных действий и членом Верховного совета" сообщества. Но сам обвиняемый говорит, что не воспринимал "Новое величие" серьезно: "Я взрослый человек и понимаю, что свергнуть власть силами 10 человек невозможно. Относился к своим обязанностям (в сообществе) с юмором, соответственно, ими не занимался".

В том же ключе описывал "заговор" и 32-летний Петр Карамзин. "Да мы ничего не делали вообще, баловство одно! Закон не нарушал никто. На стрельбище просто пострелять ездили… Да какие стрельбы! Из карабина по банкам - разве стрельбы?" - говорил он в суде.