Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав В СК РФ пригрозили уголовной ответственностью родителям за прогулки с детьми во время акции протеста

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Родителей, которые приходят на акции протеста со своими несовершеннолетними детьми, будут привлекать к уголовной ответственности, передает ТАСС со ссылкой на руководителя управления Следственного комитета по Москве Андрея Стрижова. Однако практика показывает, что уголовное наказание может грозить случайным прохожим, которых не задерживали силовики и не обвиняли в противоправных действиях.

По словам Андрея Стрижова, действия родителей после их задержания будут квалифицированы по статье 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющее опасность для его жизни).

"Взять хотя бы ситуацию с несанкционированными митингами, когда родители приводят на них своих малолетних детей. Такие примеры были и в прошлом году. Когда есть угроза жизни и здоровью несовершеннолетних, и это совершают родственники или опекуны, то есть люди, обязанные нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка, я думаю, мы и здесь будем эту практику [привлечение к уголовной ответственности] продолжать", - пояснил Стрижов.

Правозащитный проект "Апология протеста" отмечает, что сейчас доследственная проверка по статье 152.1 УК РФ идет в отношении семьи Ларичевых, которые пришли на акцию против поправок в Конституцию на Пушкинскую площадь вместе с 17-летним сыном.

А в 2019 году прокуратура хотела лишить родительских прав семью Хомских и Проказовых за участие в московских протестах. Однако суды отклонили иски надзорного ведомства.

"Все это не что иное, как еще одна форма криминализации протеста и попытка сдержать рост протестной активности (добиться охлаждающего эффекта)", - заключили в "Апологии протеста".

Напомним, 27 июля 2019 года супруги Ольга и Дмитрий Проказовы гуляли по центру Москвы с сыном и двоюродным братом Ольги Сергеем Фоминым. По словам родителей мальчика, они не собираясь участвовать в проходившей в тот день акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму, хотя семья не скрывала солидарность с требованиями митингующих. Потом они с Фоминым в какой-то момент разделились, а позже встретились снова и вместе с ним и группой других людей прошли до Арбата и за это время не встретили ни одного сотрудника полиции. Затем, по словам Проказова, супруги вместе с Фоминым поехали домой.

В силовых ведомствах эту мирную прогулку впоследствии охарактеризовали совершенно иначе. По версии прокуратуры, супруги "подвергли опасности здоровье и жизнь мальчика", передав его "третьему лицу" - Сергею Фомину, впоследствии ставшему фигурантом дела о "массовых беспорядках". При этом Фомин - не только родственник Ольги Проказовой, но и крестный отец ее старшего сына. Изначально в заявлении прокуратуры также говорилось о причинении ребенку "физического и морального вреда", но позже эта формулировка исчезла из пресс-релиза.

В надзорном ведомстве утверждали, что Проказовы, "эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына". В федеральных СМИ Фомин, работавший волонтером в избирательном штабе юриста ФБК Любови Соболь, был представлен как координатор протеста. В сюжетах утверждалось, что он "прикрылся" ребенком, чтобы выйти из полицейского оцепления.

Супруги Петр и Елена Хомские были взяты в "разработку" правоохранительными органами после такой же прогулки с ребенком во время проведения акции протеста 3 августа. Как рассказывала представляющая интересы Хомских адвокат "Апологии протеста" Татьяна Сустина, супруги были в центре города, но не принимали участия в акции: "Погуляли с детьми, ничего не выкрикивали, никакие лозунги, никакие плакаты не показывали и вообще они не видели, чтобы в принципе вот это мероприятие было похоже на митинг". Сам Хомский заявил, что знал об акции, но во время прогулки его семья останавливалась "только на детских площадках, когда детям хотелось поиграть".

Однако на сайте РЕН-ТВ появилась публикация под заголовком "Пара едва не перевернула коляски с детьми на митинге в Москве". В ней утверждалось, что родители "умышленно допустили" нахождение своих детей "в непосредственной близости от агрессивно настроенных митингующих граждан, а также сотрудников правоохранительных органов <....> в целях предотвращения своего возможного задержания".

Публикацию РЕН ТВ Хомский назвал "доносом", после которого домой к его родителям, а также в школу и детский сад пришли из органов опеки. Скриншот этой публикации был также приложен к иску прокуратуры.

По данным "Апологии протеста", Петр Хомский попал в провластный видеоролик как "охранник Навального": некрторые СМИ сообщили, что мужчина и женщина с колясками "спиной толкали правоохранителей, явно рассчитывая на ответную реакцию". На самой акции пару не задерживали, а их данные к правоохранительным органам не попадали.