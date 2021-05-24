Пострадавшие после стрельбы в гимназии N175 в казанской Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), 12 мая 2021 года

Фото с сайта президента Республики Татарстан

В больницах остается 20 пострадавших при нападении на школу в Казани, из них 12 человек - в клиниках столицы Татарстана, передает ТАСС.

В понедельник была выписана домой в удовлетворительном состоянии девочка 2008 года рождения.

24 мая президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с родителями детей и родными учителей, погибших во время стрельбы в казанской гимназии N175, он ответил на вопросы родных, а также обсудил организацию "всесторонней помощи семьям" погибших.

Во встрече также приняли участие родные погибших учителей. Присутствующие на встрече муфтий Татарстана и митрополит Казанский и Татарстанский прочитали поминальные молитвы

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии N175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Из числа пострадавших пятерых детей и троих взрослых перевезли на лечение в Москву.

Галявиев сдался полиции и был арестован судом по обвинению в массовом убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ). Ему грозит пожизненное лишение свободы.