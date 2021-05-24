В Кемеровской области перестанет выходить издание "Новости Киселевска", рассказывавшее об экологических и других проблемах города. Сайт прекращает свое существование "ради возможности реализации других проектов" и "ради безопасности семьи" главного редактора Натальи Зубковой, говорится в сообщении редакции.

В видеообращении в YouTube Зубкова объяснила, что "Новости Киселевска" закрываются "благодаря действиям представителей органов власти, благодаря действиям правоохранительных органов, действиям и бездействию прокуратуры, Следственного комитета и всех "доброжелателей".

Редактор добавила, что проект "изжил себя морально" и больше "неактуален". "Жителям Киселевска не нужно какое-либо свободное издание, жителям Киселевска не нужны люди, которые рассказывают о том, что на самом деле происходит в городе", - пояснила Зубкова, предположив, что люди "просто не созрели для этого" и им хватает соцсетей для обсуждения проблем. Сама Зубкова планирует заняться "более масштабными значимыми" проектами, связанными с проблемами экологии в России.

Издание "Новости Киселевска" существовало с 2017 года. Главред отметила, что благодаря ему "весь мир узнал" о городе, где размещаются сразу девять угольных разрезов и проживают 90 тысяч человек. Также удалось решить некоторые проблемы, которые освещало издание.

Одним из самых запоминающихся материалов "Новостей Киселевска" стала публикация обращения жителей города к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гуттеришу. Они пожаловались на невыносимые условия жизни из-за экологической ситуации в Киселевске и попросили убежища. Зимой 2019 года в Киселевске выпал черный снег, а летом возникли подземные пожары.

В том же году мэр Киселевска Максим Шкарабейников написал письмо в прокуратуру из-за встреч Натальи Зубковой с местными жителями без подачи уведомления. В январе 2020 года ее вызвали на допрос по делу о клевете из-за заметки о состоянии местной школы. В конце февраля неизвестный подошел к журналистке со спины, пока она гуляла с собакой, схватил за капюшон и повалил на снег. Он пригрозил физической расправой дочерям Зубковой, если она "еще хоть раз откроет рот".

После этого главред "Новостей Киселевска" переехала в Екатеринбург, никому об этом не сообщив, но в апреле в ее екатеринбургскую квартиру пришли полицейские и начальник отдела Следственного комитета по Киселевску Татьяна Варламова. В СК пояснили, что визит был связан с возбуждением уголовного дела о воспрепятствовании законной деятельности журналиста после нападения на Зубкову, но главред решила после этого визита уехать из России, объяснив, что "не чувствовала себя в безопасности".