Министр юстиции России Константин Чуйченко поддержал предложение главы ФСИН активнее привлекать заключенных к работам, в которых сейчас заняты трудовые мигранты. По мнению главы Минюста, на крупных стройках можно создавать исправительные центры, что позволит осужденным реализовать право на замену наказания.

Чуйченко отметил, что интерес вызывают крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, отбывающих наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек. "На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться, что такие есть. Численность, как правило составляет, около ста человек", - цитирует "Интерфакс".

Министр отметил, что перейти на отбытие наказания в виде исправительных работ имеют право около 180 тысяч человек, но для них создано только "восемь тысяч с небольшим" рабочих мест. По мнению Чуйченко, использование труда заключенных является "социально значимым" и имеет важное экономическое значение.

Отбывая наказание в виде исправительных работ, осужденные "тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов", заявил глава Минюста. По его словам, соответствующие соглашения с представителями бизнеса уже заключаются, в ближайших планах "поднять количество исправительных центров и мест".

"Нет лучшего средства от хандры, чем старый добрый производительный труд"

Ранее глава ФСИН Александр Калашников предложил использовать труд заключенных в тех регионах, где не хватает рабочей силы. Он подчеркнул, что "это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия": отбывающие наказание будут трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, а также получать достойную зарплату.

Идею поддержал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. "Если заключенным будет предложена работа, и они добровольно на нее согласятся, если она будет определенным образом оплачиваться, то почему нет. Начальник ФСИН сказал, что это будет не ГУЛАГ. Далее надо будет разбираться в деталях, какие есть предложения", - сказал он, отметив, что "сидеть за колючей проволокой без работы гораздо тяжелее, чем сидеть с работой". Инициативу ФСИН также поддержала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

РИА "Новости" 23 мая выпустило колонку своего автора Виктории Никифоровой, которая выразила мнение, что "если не пугаться страшилок про ГУЛАГ, то ничего страшного в идее ФСИН нет. Наоборот, она помогла бы решить множество застарелых проблем нашего общества", включая социализацию заключенных.

Никифорова пишет, что "лагерные нары были зачастую кошмаром" для "столичных интеллектуалов, для бывших купцов и кулаков", а "для крестьянина-бедняка, для городского люмпена, для беспризорника - людей, которые буквально голодали всю свою жизнь - трудовой лагерь предоставлял еду три раза в день, теплое жилье и какую-никакую медпомощь".

"Это была более или менее нормальная жизнь - по сравнению с тяжелейшими условиями, в которых выживала тогдашняя беднота. <...> Да, для элитариев ГУЛАГ представлял неприятный контраст с "Асторией" и "Метрополем", но для сотен тысяч простых людей он становился - как бы парадоксально это ни звучало - социальным лифтом", - пишет колумнистка.

Она отметила, что "подавляющее большинство гулаговского контингента" составляли уголовники, а не политзаключенные, и для них получение рабочей специальности в лагере являлось "настоящей "путевкой в жизнь"", позволяющей "влиться в ряды законопослушных граждан".

"Разумеется, выбор труда на стройке должен быть сугубо добровольным делом. Если человеку нравится валяться на нарах, пускай свободно себе валяется - по примеру господина Навального", - пишет Никифорова. Где действительно используется многочасовой принудительный труд, продолжает она, - так это в американских тюрьмах. "Никакие правозащитники этим массовым нарушением прав человека не занимаются. Никаких покаяний со стороны американской администрации никто и не ждет. В российских реалиях подобная жестокость просто непредставима", - уверена колумнистка.

Она посетовала, что "наше разбогатевшее городское мещанство еще в позднем Советском Союзе стало проникаться отвратительной, чисто мещанской неприязнью к физическому труду и людям труда", а "сейчас это приняло какие-то патологические масштабы". "Между тем нет лучшего средства от хандры и ощущения собственной бесполезности, чем старый добрый производительный труд", - советует Никифорова.

"Такое впечатление, что оголтелая критика всего и вся - особенно с упоминанием Сталина и ГУЛАГа - сводится к тому, чтобы затормозить развитие нашей страны. Чтобы ничего, упаси бог, не менялось, чтобы все было "как при бабушке". Чем слушать все это, наверное, лучше просто шагнуть в будущее", - заключила автор РИА "Новости".