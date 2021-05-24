Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение дело бывшего полицейского Ивана Князева, который получил три года лишения свободы условно за выстрел в ногу 13-летней девочке из травматического пистолета

Фотобанк Moscow-Live / Тихонов Михаил

Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение дело бывшего полицейского Ивана Князева, который получил три года лишения свободы условно за выстрел в ногу 13-летней девочке из травматического пистолета. Мосгорсуд отменил условный приговор после жалобы прокуратуры на решение Симоновского районного суда.

Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. "В отношении Князева избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили ТАСС в Мосгорсуде.

Ранее правозащитник Иван Мельников обратился к прокурору Москвы Денису Попову с просьбой переквалифицировать обвинение полицейскому с п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия) на более суровую часть 2 той же статьи (хулиганство с применением оружия).

По мнению Мельникова, условный приговор "выглядит необоснованно мягким", поскольку Князев причинил вред здоровью девочки "общеопасным способом, с применением оружия, в состоянии алкогольного опьянения", писали "Такие дела".

Сотрудник патрульно-постовой службы Иван Князев выстрелил в школьницу 5 декабря 2020 года. По данным СМИ, он был знакомым ее матери. До приезда скорой и полиции мужчина и мать девочки пытались затащить пострадавшую в подъезд. По словам очевидца, школьница говорила, что Князев домогался до нее. Агентство "Москва" сообщало о проверке для установления факта развратных действий в отношении несовершеннолетней.

Князева после инцидента уволили из правоохранительных органов по отрицательным мотивам и отправили под домашний арест. Пострадавшая девочка, как сообщалось, серьезно не пострадала, но была доставлена в больницу.