Ричард Шелтон / wikimedia.org "Норникель" после экологической катастрофы выбыл из десятки лучших работодателей России по версии Forbes

Ричард Шелтон / wikimedia.org

Компания "Норильский никель", возглавившая прошлогодний рейтинг 50 лучших работодателей России по версии Forbes, в этом году покинула топ-10 и оказалась только на 14-м месте.

Во многом это обусловлено экологическими показателями, пояснили составители рейтинга. После разлива 21 тысячи тонн нефти в результате аварии на одном из предприятий горно-металлургического комплекса выяснилось, что, "несмотря на многомиллиардные бюджеты и заверения руководства "Норникеля", основные социальные и экологические проблемы Норильска еще только предстоит решить".

Отчасти проблемы "Норникеля" побудили Forbes в целом скорректировать методику рейтинга, пояснили в журнале. Если в прошлом году преимущество получали компании с высокими зарплатами и расширенными социальными пакетами, то в этом году упор был сделан на "заботу компаний об обществе и стране, в которой она зарабатывает прибыль, и экологический след, который она после себя оставляет". Также влияние на итоговый балл оказывал опрос экспертов - членов совета директоров российского Forbes и руководителей ведущих российских вузов.

В результате топ-10 обновился почти наполовину, а весь рейтинг - на треть. Первое место в списке лучших работодателей заняла IT-корпорация "Яндекс", в прошлом году занимавшая четвертое место. Крупнейший производитель алмазов "Алроса" поднялся с 7-го на второе место. Третье досталось "Тинькофф Банку", занимавшему год назад только 25-е место.

Также в десятку попали "Сибур", Газпромбанк, новичок рейтинга Splat, ВТБ, Сбербанк, МТС и крупнейший золотодобытчик "Полюс". Среди новичков рейтинга также оказались производители продуктов питания и потребительских товаров: ПК "Балтика", российские подразделения Mars, Coca-Cola, Procter&Gamble, IT-компании "Лаборатория Касперского", Naumen, "Ланит", металлургические предприятия Челябинский трубопрокатный завод, Трубная металлургическая компания, UC Rusal.