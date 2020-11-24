В России установлен новый максимум суточной смертности от коронавируса

АГН Москва / Александр Авилов Всего в стране выявлено 2 138 828 заболевших и 37 031 умерший

АГН Москва / Александр Авилов

В России за последние сутки выявлено 24 326 случаев коронавируса в 85 регионах, 491 человек скончался. Это новый максимум летальных случаев за сутки с начала пандемии. Всего в стране выявлено 2 138 828 заболевших и 37 031 умерший, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". В Москве подтверждено 5838 новых случаев заражения. За сутки госпитализировано 1648 пациентов, 429 человек находятся в больницах Москвы на ИВЛ. Скончались за сутки 76 человек.

В Петербурге впервые суточный прирост заболевших превысил 3 тысячи человек, также в городе поставлен рекорд по числу умерших - 80 человек за сутки.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 5838 (76)

Санкт-Петербург - 3179 (80)

Московская область - 970 (21)

Нижегородская область - 443 (11)

Свердловская область - 384 (9)

Архангельская область - 351 (1)

Красноярский край - 336 (24)

Республика Карелия - 323 (2)

Воронежская область - 318 (11)

Хабаровский край - 315 (1)

Ростовская область - 309 (18)

Пермский край - 296 (10)

Мурманская область - 285 (8)

Республика Коми - 282 (10)

Республика Бурятия - 281 (12)

Забайкальский край - 269 (6)

Иркутская область - 268 (9)

Ульяновская область - 242

Вологодская область - 241 (10)

Саратовская область - 240 (3)

Самарская область - 237 (5)

Омская область - 235 (8)

Волгоградская область - 233 (4)

Кировская область - 233 (1)

Приморский край - 232 (5)

Алтайский край - 228 (1)

Ставропольский край - 226 (4)

Челябинская область - 223 (9)

Республика Саха (Якутия) - 219 (9)

Ленинградская область - 204

Тверская область - 198 (3)

Томская область - 198 (3)

Ханты-Мансийский АО - 197 (6)

Ямало-Ненецкий АО - 196 (3)

Калининградская область - 185

Новгородская область - 185

Оренбургская область - 185 (5)

Республика Крым - 184 (4)

Ярославская область - 182

Республика Хакасия - 181

Кемеровская область - 177 (4)

Новосибирская область - 175 (6)

Тюменская область - 172 (1)

Псковская область - 170

Удмуртская Республика - 169 (2)

Пензенская область - 165 (2)

Краснодарский край - 163 (7)

Белгородская область - 162 (8)

Амурская область - 157

Ивановская область - 155 (5)

Курская область - 154 (4)

Тульская область - 150 (3)

Астраханская область - 146 (3)

Калужская область - 143

Орловская область - 142 (2)

Костромская область - 139 (1)

Владимирская область - 129

Республика Башкортостан - 128 (1)

Республика Алтай - 125

Сахалинская область - 122 (1)

Тамбовская область - 120

Липецкая область - 116 (3)

Рязанская область - 115 (1)

Чувашская Республика - 113 (6)

Смоленская область - 105 (2)

Республика Дагестан - 104 (9)

Курганская область - 104 (4)

Брянская область - 101 (2)

Республика Тыва - 99

Кабардино-Балкарская Республика - 88 (2)

Республика Мордовия - 88 (1)

Карачаево-Черкесская Республика - 86

Чеченская Республика - 86

Республика Адыгея - 81 (1)

Республика Ингушетия - 78 (1)

Республика Северная Осетия - 75 (3)

Республика Татарстан - 75 (1)

Республика Калмыкия - 71 (3)

Камчатский край - 65 (3)

Севастополь - 55 (4)

Республика Марий Эл - 50 (1)

Магаданская область - 46 (2)

Еврейская АО - 22

Чукотский АО - 8

Ненецкий АО - 1

