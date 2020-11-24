В России установлен новый максимум суточной смертности от коронавируса

В России за последние сутки выявлено 24 326 случаев коронавируса в 85 регионах, 491 человек скончался. Это новый максимум летальных случаев за сутки с начала пандемии. Всего в стране выявлено 2 138 828 заболевших и 37 031 умерший, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". В Москве подтверждено 5838 новых случаев заражения. За сутки госпитализировано 1648 пациентов, 429 человек находятся в больницах Москвы на ИВЛ. Скончались за сутки 76 человек.
В Петербурге впервые суточный прирост заболевших превысил 3 тысячи человек, также в городе поставлен рекорд по числу умерших - 80 человек за сутки.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 5838 (76)
Санкт-Петербург - 3179 (80)
Московская область - 970 (21)
Нижегородская область - 443 (11)
Свердловская область - 384 (9)
Архангельская область - 351 (1)
Красноярский край - 336 (24)
Республика Карелия - 323 (2)
Воронежская область - 318 (11)
Хабаровский край - 315 (1)
Ростовская область - 309 (18)
Пермский край - 296 (10)
Мурманская область - 285 (8)
Республика Коми - 282 (10)
Республика Бурятия - 281 (12)
Забайкальский край - 269 (6)
Иркутская область - 268 (9)
Ульяновская область - 242
Вологодская область - 241 (10)
Саратовская область - 240 (3)
Самарская область - 237 (5)
Омская область - 235 (8)
Волгоградская область - 233 (4)
Кировская область - 233 (1)
Приморский край - 232 (5)
Алтайский край - 228 (1)
Ставропольский край - 226 (4)
Челябинская область - 223 (9)
Республика Саха (Якутия) - 219 (9)
Ленинградская область - 204
Тверская область - 198 (3)
Томская область - 198 (3)
Ханты-Мансийский АО - 197 (6)
Ямало-Ненецкий АО - 196 (3)
Калининградская область - 185
Новгородская область - 185
Оренбургская область - 185 (5)
Республика Крым - 184 (4)
Ярославская область - 182
Республика Хакасия - 181
Кемеровская область - 177 (4)
Новосибирская область - 175 (6)
Тюменская область - 172 (1)
Псковская область - 170
Удмуртская Республика - 169 (2)
Пензенская область - 165 (2)
Краснодарский край - 163 (7)
Белгородская область - 162 (8)
Амурская область - 157
Ивановская область - 155 (5)
Курская область - 154 (4)
Тульская область - 150 (3)
Астраханская область - 146 (3)
Калужская область - 143
Орловская область - 142 (2)
Костромская область - 139 (1)
Владимирская область - 129
Республика Башкортостан - 128 (1)
Республика Алтай - 125
Сахалинская область - 122 (1)
Тамбовская область - 120
Липецкая область - 116 (3)
Рязанская область - 115 (1)
Чувашская Республика - 113 (6)
Смоленская область - 105 (2)
Республика Дагестан - 104 (9)
Курганская область - 104 (4)
Брянская область - 101 (2)
Республика Тыва - 99
Кабардино-Балкарская Республика - 88 (2)
Республика Мордовия - 88 (1)
Карачаево-Черкесская Республика - 86
Чеченская Республика - 86
Республика Адыгея - 81 (1)
Республика Ингушетия - 78 (1)
Республика Северная Осетия - 75 (3)
Республика Татарстан - 75 (1)
Республика Калмыкия - 71 (3)
Камчатский край - 65 (3)
Севастополь - 55 (4)
Республика Марий Эл - 50 (1)
Магаданская область - 46 (2)
Еврейская АО - 22
Чукотский АО - 8
Ненецкий АО - 1