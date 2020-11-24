Следственный комитет Российской Федерации / YouTube Главное управление СК по Москве совместно с МВД, ФСБ и Росгвардией провело у адептов "Свидетелей Иеговы"* массовые обыски в столице и еще более чем 20 регионах России по уголовному делу об организации экстремистской организации (ч.ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.1 УК РФ)

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Главное управление СК по Москве совместно с МВД, ФСБ и Росгвардией провело у адептов "Свидетелей Иеговы"* массовые обыски в столице и еще более чем 20 регионах России по уголовному делу об организации экстремистской организации (ч.ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.1 УК РФ). Ряд организаторов и участников движения задержаны, сообщается на сайте ГСУ СК.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы об работе в Москве "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" и его структурных подразделений, признанных экстремистскими организациями по решению Верховного суда.

По версии следствия, с июня 2019 года по настоящее время группа лиц, зная о вступившем в силу решении суда, организовала на северо-востоке Москвы работу религиозного подразделения "Свидетелей Иеговы"*.

"Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной на улице Челюскинской, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение Свидетелей Иеговы, и осуществляли другие действия, характерные для данного объединения", - говорится в пресс-релизе.

Также иеговисты* "склоняли и вербовали новых участников" из числа жителей столицы и других регионов. На кадрах обысков, распространенных Следственным комитетом, видно, что силовики полностью выломали дверь в одну из квартир. Уголовное дело возбуждено первым управлением по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности ГСУ СК по Москве.

Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (организация деятельности экстремистской организации).

По данным сайта "Свидетелей Иеговы"* на начало ноября, за 3,5 года число обвиняемых в экстремизме верующих превысило 400 человек. Более половины в ожидании рассмотрения их дел находились в изоляторах от нескольких дней до 3 лет. На конец октября 10 верующих находятся в колонии, 38 - в СИЗО, 26 - под домашним арестом, 24 - под запретом определенных действий, около 200 - под подпиской о невыезде. В 1166 семьях прошли обыски.

Ряд иеговистов* получили реальные сроки от двух до 6 лет колонии. Еще несколько верующих получили крупные условные сроки от 6 до 8 лет и штрафы. 310 человек попали в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Они не могут работать, получать пенсию, иметь доступ к банковским счетам.

Самыми возрастными фигурантами дела об экстремизме стали 90-летняя Римма Ващенко из Невинномысска и 86-летняя Елена Зайщук из Владивостока, двум самым юным фигурантам 19 лет. Под уголовным преследованием также находятся четыре многодетные семьи. При этом решение Верховного суда о признании "Свидетелей Иеговы"* экстремистской организацией не дает оценки самому вероучению, а также не ограничивает и не запрещает исповедовать его "индивидуально".